Governo lança Rotas da Cachaça, com trajeto pela região

O Governo de São Paulo lançou, no dia 11 de dezembro, na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, as Rotas da Cachaça de São Paulo, ação inédita que destaca o potencial turístico da produção desta bebida que representa a história e a identidade cultural do Brasil. Entre os roteiros definidos pelo governo, está o Serras Paulistas, que engloba alambiques e destilarias de Vargem Grande do Sul, São Sebastião da Grama e São João da Boa Vista.

A cachaça é um dos destilados mais emblemáticos do país, com quase 500 anos de história. São Paulo é um dos principais polos de produção, pesquisa e consumo, liderando as exportações brasileiras, com 6,6 milhões de litros, equivalentes a 46% do total nacional. Além disso, o estado é responsável por 30,7% dos empregos ativos na fabricação de aguardente de cana-de-açúcar em 2024, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com oito rotas distribuídas por 65 municípios, além de oito destinos de experiências e mais oito destinos de negócios, a iniciativa também visa fomentar o agronegócio e o desenvolvimento regional em todo o estado. Esta é uma ação coordenada pela Casa Civil e com contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens; de Agricultura e Abastecimento; de Cultura e Economias Criativas; de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.

As Rotas da Cachaça têm como objetivo ampliar mercados, estimular novos investimentos e expandir a presença da cachaça paulista dentro e fora do país, garantindo um produto seguro e de qualidade. A proposta integra produtores, indústrias, comerciantes e consumidores, movimentando toda a cadeia econômica com novos negócios, empregos e fortalecimento do setor.

“Esta é a bebida que mais simboliza a cultura brasileira e o mercado internacional também já abraça essa tradição. Os alambiques paulistas têm legado e qualidade e posicionaram o estado de São Paulo como o principal exportador do destilado. Com as Rotas da Cachaça, o Governo quer desenvolver e incentivar ainda mais essas potencialidades, apresentando aos turistas história e gastronomia e impulsionando economias locais”, afirmou o vice-governador, Felício Ramuth.

Também foi lançada a nova linha de crédito *Alambique Legal*, do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), destinada a apoiar financeiramente produtores de cachaça em sua formalização sanitária e regulatória.

Rota Serras Paulistas

As rotas Serras Paulistas – que engloba destilarias de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Mogi Guaçu – Mogiana, Noroeste, Cuesta, Itaqueri e Tietê, Centro Paulista, Frutas e Bandeirantes, Circuito das Águas e Alta Paulista concentram 65 produtores do destilado. O projeto inclui, ainda, sete destinos de experiências e oito destinos de negócios. Confira a lista completa no site www.rotasdacachaca.sp.gov.br/rotas-cachaca.

Na Rota das Serras, o governo do Estado observa que as regiões serranas de São Paulo, o terroir se revela no clima ameno, na altitude e nas paisagens de refúgio. A cachaça ganha elegância, equilíbrio e aromas complexos, com destaque para envelhecimentos variados e processos bem cuidados. Um roteiro que une turismo rural, gastronomia afetiva e produtores que mantêm viva a tradição do alambique familiar.

Fazem parte dessa rota o Alambique Prosa Caipira, de São Sebastião da Grama; a Geest Destilaria, de Vargem Grande do Sul e o Engenho Vale da Serra e o Alambique de Cachaça Ipê, ambos em São João da Boa Vista.

O circuito de rotas apresenta experiências de visitas e degustações guiadas, trilhas ecológicas, almoços harmonizados e hospedagens rurais. No segmento de formação, o projeto prevê a realização de workshops e cursos com a temática voltada para o turismo histórico e vivências imersivas com famílias produtoras. Em regiões como o Vale do Ribeira e o Circuito das Águas, o roteiro se integra à natureza, com propriedades que unem sustentabilidade, conservação ambiental e gastronomia.

“São Paulo está valorizando sua cadeia produtiva desde o lançamento das Rotas do Vinho. Seguimos e anunciamos as Rotas do Café, Rotas do Queijo e agora as Rotas da Cachaça, que coroam este trabalho de valorização do nosso turismo rural”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.