Prosa Caipira, cachaça de Grama, é destaque em concurso estadual com 4 medalhas

Realizado no dia 11 de dezembro, o II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista 2025, premiou os melhores rótulos artesanais do estado nas categorias Branca, Armazenada, Envelhecida em Carvalho, Envelhecida em Madeiras Brasileiras e Blends. Entre os alambiques que se destacaram, está o Prosa Caipira, de São Sebastião da Grama, que teve uma cachaça com classificação ouro, duas com classificação prata e uma com classificação bronze.

A premiação foi realizada no salão nobre da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), em São Paulo. Em seu segundo ano, o Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista recebeu 130 amostras do estado inteiro, 60% a mais do que na edição anterior. No mesmo dia, foi lançado o programa Rotas da Cachaça de São Paulo, com o objetivo de fomentar o turismo, o agronegócio e o desenvolvimento regional. Leia mais nessa página.

Rótulos premiados

O alambique Prosa Caipira foi fundado por Paulo Fernando Corrêa, um apaixonado pelo produto que começou a produzir cachaça artesanal em seu tempo livre. A demanda cresceu, o hobby virou negócio e a Prosa Caipira entrou no mercado em 2011. Atualmente, produz cachaças tradicionais e especiais e no II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, teve quatro rótulos que se destacaram na premiação.

Na categoria Envelhecida em Barris de Madeira Brasileira, Prosa Caipira Umburana, teve a classificação ouro. A destilaria também recebeu duas classificações prata, uma na categoria Armazenada, com a cachaça Prosa Caipira Bálsamo e outra na categoria Envelhecidas em Barris de Carvalho, com a cachaça Prosa Caipira Reserva Bourbon. E na categoria branca, a Prosa Caipira Branca teve a classificação bronze.

Prosa Caipira

Premiado no Concurso Cachaças SP, o Alambique Prosa Caipira produz cachaças 100% puras, sem aditivos químicos, com fermentação natural a partir de leveduras selecionadas da própria cana. Os rótulos descansam em madeiras brasileiras — como umburana, jequitibá e bálsamo — além de barris de carvalho americano e francês, que conferem complexidade e elegância. Ao lado do alambique, uma loja oferece produtos da região, como cafés, azeites, pimentas, bolachas e doces.

Além do alambique Prosa Caipira, a propriedade também abriga um restaurante, onde é possível saborear comida típica de roça. O endereço é Estrada São Sebastião da Grama/Divinolândia, km 269 e o telefone é o (35) 99209-1367.