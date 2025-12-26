Repasse de R$ 157 mil garante melhorias estruturais à Casa Dom Bosco

Foi oficializado na última semana o repasse de R$ 157 mil em emendas impositivas do orçamento municipal feitas pelos vereadores da legislação passada à Casa Dom Bosco, instituição de Vargem que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A verba será utilizada em diversas intervenções estruturais e de mobiliário, com o objetivo de melhorar as condições de acolhimento, segurança e conforto dos menores atendidos.

A Casa Dom Bosco, fundada em 1978, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual. Sua missão é oferecer abrigo, assistência social, educação e apoio integral às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, cujas famílias não possam cumprir temporariamente seus deveres de cuidado.

As intervenções previstas com o recurso incluem reforma da fachada, indicação da ex-vereadora Flávia Carvalho, melhorias na cozinha, troca das janelas dos quartos, indicação do ex-vereador Célio Santamaria, ampliação da sala da equipe técnica, indicação do ex-vereador Guilherme Nicolau, aquisição de novos computadores, indicação da ex-vereadora Danutta F. F. Rossetto; instalação de aparelhos de ar condicionado, indicação do vereador Paulo César da Costa; compra de mobiliário, indicação do vereador Maicon do Carmo Canato; reforma do banheiro, manutenção de muro e quintal, indicação do vereador Antônio Sérgio da Silva; além da troca da fiação elétrica, indicação do vereador João Batista Cassimiro.

Essas melhorias foram indicadas por diferentes vereadores, correspondendo à legislatura 2024 e juntas representam um investimento essencial para garantir dignidade, segurança e um ambiente acolhedor às crianças.

Para uma entidade que depende historicamente de doações e da colaboração da comunidade para arcar com alimentação, higiene, vestuário, manutenção da casa e demais necessidades dos acolhidos, esse repasse representa um alívio significativo. A reforma da infraestrutura permitirá que a Casa Dom Bosco continue cumprindo seu papel de oferecer abrigo digno e suporte integral, ao mesmo tempo em que promove a reintegração familiar ou encaminhamento para adoção, conforme previsto em lei.