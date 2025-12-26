Cidadão pode atualizar faturas e parcelas vencidas pela Internet

A Prefeitura Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Sae) disponibilizaram recentemente uma solução online que vai facilitar a vida de contribuintes que precisam atualizar faturas e parcelas vencidas no exercício de 2025. Agora, o morador pode usar o aplicativo Cidadão Online e o Portal do Cidadão para colocar essas pendências em dia, sem a necessidade de se deslocar até o prédio do Poupatempo.

Com essas ferramentas online, a consulta de débitos e a emissão de boletos atualizados de impostos, taxas e faturas de água podem ser feitas diretamente pela Internet, oferecendo mais praticidade e agilidade no atendimento público.

Como acessar

Disponível para Android e iOS, o aplicativo Cidadão Online permite consultar débitos e gerar o código de pagamento atualizado na hora. Basta baixar o aplicativo e em seguida, escolher a cidade Vargem Grande do Sul. Depois, escolha qual órgão público deseja consultar, prefeitura ou SAE, e em seguida, configure seu cadastro.

Já o site do Portal do Cidadão, que permite emitir guias com encargos calculados automaticamente para o dia do pagamento.

O link de acesso para o Portal do Cidadão – Prefeitura é o https://sistemas.vgsul.sp.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb6e8f3ac62f43665deda8e114276ba1479faef2dec25624f05b33eb7fa9aa981d9ffce8e66f59c9f637982050d027dc77fbbf9e92a8598f69ae238bc157a63ea651fa2cdbbef8531d5ee76960a0425e69e3fcb82cad51e458d59538f2cc81888c9c96f0a815c23fc6686b996617185a5f6163e3ae7a406099a21aac7faae188b26687eb0fba08ca76da72dd539ba8bbc272fcb240ec0d5bd1dd386bc948b86a3662f56096c11ae54534f8e115c8426d6a. Já para acessar os serviços do SAE, o link é o https://sae.vgsul.sp.gov.br/.

Segundo nota da prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em modernizar os serviços e facilitar a rotina da população.