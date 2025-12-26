Painel: Presente de Natal

Crítica sem o devido fundamento

O provedor do Hospital de Caridade não deixou barato a fala do cidadão Leandro de Freitas Luís que usou da Tribuna Livre da Câmara na última sessão, para criticar o uso do dinheiro das emendas que vão para a saúde municipal. No entender de Leandro, não existiria fiscalização deste dinheiro e era preciso ter mais transparência.

Falando em nome do Hospital de Caridade que está sempre recebendo verbas, Ramazotti afirmou a Leandro que antes de falar alguma coisa, é moralmente correto averiguar as informações, pois caso contrário, dá a entender que ele usou a Tribuna para fazer politicagem e futuramente se lançar candidato a vereador.

Explicou o interventor que toda verba é altamente fiscalizada pelo governo (TCE) e pela prefeitura, que os recursos têm destinos certos, que existe um plano de trabalho detalhado explicando onde o dinheiro será usado e tem de ser cumprido, se colocando à disposição do cidadão para maiores esclarecimentos.

Repercussão

O post de Ramazotti deu uma boa repercussão na sua página do Facebook, inclusive com a munícipe e relatora Lu Borges do Conselho Municipal da Saúde se posicionando sobre o rigor da aplicação dos recursos junto à saúde municipal. “Até o presente momento, enquanto relatora voluntária das contas municipais da Saúde, não identifiquei qualquer irregularidade que desabone a aplicação dos recursos analisados. Sou exigente nessa função porque compreendo que saúde pública é dignidade, é respeito ao cidadão e é compromisso com a vida”, afirmou Lu Borges.

Presente de Natal

Papai Noel foi generoso com os vereadores da oposição durante o sorteio dos membros da CEI do SAE, por eles proposta. Dos três membros titulares, foram sorteados os vereadores Gustavo Bueno (PL), que foi designado presidente; Felipe Gadiani (PSD), o relator e Paulinho da Prefeitura (Podemos) como terceiro membro. Como é do conhecimento de todos, Gustavo e Felipe fazem acirrada oposição ao prefeito e Paulinho tem-se equilibrado entre ser da base e da oposição, estando ainda a definir qual espaço vai ocupar no Legislativo.

Em recesso

Dia 15 de dezembro foi a última sessão ordinária da Câmara Municipal, que entrou em recesso e deverá voltar somente no dia 2 de fevereiro, quando acontecerá a primeira sessão ordinária de 2026. Os vereadores poderão voltar a se reunir a pedido do prefeito municipal, em sessão extraordinária, para tratarem de assuntos de interesse do município.

Em clima de agradecimento

A última sessão de Câmara também serviu para alguns dos vereadores agradecerem pelo transcorrer do ano, ao seus eleitores, aos departamentos da prefeitura que colaboraram com o trabalho dos parlamentares, aos seus deputados e desejarem um bom Natal e próspero ano novo aos seus pares.