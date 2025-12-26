PM flagra tráfico de drogas no Jd. Santo Expedito

Na tarde de 23 de dezembro, terça-feira, policiais militares realizavam monitoramento na Rua Hélcio de Deus Rodrigues, no Jardim Santo Expedito, em Vargem Grande do Sul, área conhecida pelo tráfico de drogas, quando flagraram um indivíduo realizando a venda de entorpecentes, conforme divulgou a Polícia Militar.

Durante a ação, outro homem foi abordado e encontrada com ele uma pedra de crack, relatando ter adquirido a substância no local. Em seguida, o suspeito apontado como responsável pela venda foi localizado pelos policiais, e diligências adicionais resultaram na apreensão de mais porções de crack e materiais utilizados para embalagem. No final, sete pedras de crack totalizando 22 gramas, além de R$ 33,00 foram apreendidos.

Ambos os detidos foram conduzidos ao atendimento médico e, posteriormente, ao Distrito Policial. O suspeito identificado como responsável pelo tráfico teve a prisão ratificada e permaneceu detido. O comprador foi liberado após as providências legais terem sido adotadas.