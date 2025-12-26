Dois homens são detidos e veículo furtado é recuperado

A Polícia Militar abordou um veículo suspeito na Rua Manoel Gomes Casaca, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul, na tarde de 23 de dezembro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o automóvel — um Honda Civic — possuía sinais de adulteração e, após consulta, foi confirmado que se tratava de produto de furto ocorrido dois dias antes, no município de Campinas.

No interior do carro estavam dois homens. Com um deles foi encontrada uma porção de droga sintética, enquanto o outro relatou que o veículo havia sido obtido por meio de troca em São João da Boa Vista. Ambos receberam voz de prisão, foram encaminhados ao atendimento médico e posteriormente apresentados no Distrito Policial, onde permaneceram detidos.