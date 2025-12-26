Homem é preso por receptar moto furtada

Na madrugada de 24 de dezembro, quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um indivíduo por receptação na Cohab VI, em Vargem Grande do Sul.

Segundo o divulgado pela PM, durante patrulhamento, a equipe visualizou uma motocicleta sem placa e sem farol, cujo condutor tentou fugir ao notar a presença policial. Após a queda do veículo, o condutor permaneceu no local e foi abordado. Na vistoria, os policiais constataram que a motocicleta, uma Honda CG Fan preta, com placas de São João da Boa Vista, era produto de furto ocorrido no dia anterior, apresentando chassi suprimido, porém identificada pela numeração do motor.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Pronto Atendimento e, posteriormente, à Delegacia, onde a prisão foi ratificada, permanecendo detido.