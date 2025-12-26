PM registra furto de motocicleta durante a madrugada em Vargem Grande do Sul

Na madrugada de 24 de dezembro de 2025, a Polícia Militar registrou um furto de veículo no bairro Conjunto Habitacional, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada via COPOM e, no local, foi informada que a vítima havia estacionado sua motocicleta na via pública e entrado na residência de um amigo. Ao retornar, constatou que o veículo havia sido subtraído.

Os policiais realizaram buscas pelas imediações, porém o autor não foi localizado e o veículo não foi encontrado até o momento. A ocorrência foi registrada conforme a Resolução SSP/SP 057/2015, para fins de transmissão de dados.

Veículo subtraído: Honda NXR 150 Bros ES, placa DZN-1G28.