PM cumpre mandado de prisão civil em Vargem

A Polícia Militar cumpriu, na manhã de sexta-feira, 19 de dezembro, um mandado de prisão civil em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada no Jardim São Luiz, durante diligências voltadas à localização de uma pessoa procurada pela Justiça.

De acordo com informações oficiais, a equipe policial conseguiu localizar o indivíduo após levantamentos realizados na região. Durante a abordagem, foi efetuada busca pessoal, não sendo encontrado nenhum item ilícito em posse do procurado.

Após a captura, o homem foi encaminhado para avaliação em uma unidade de saúde, procedimento de praxe antes da condução à autoridade policial. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de Polícia, sem a necessidade do uso de algemas.

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.