Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida em Casa Branca

Na noite de 23 de dezembro de 2025, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração na Avenida Luiz Gama, no Centro de Casa Branca. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o condutor tentando ligar o veículo, que ostentava uma placa sem registro.

Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com o indivíduo. No entanto, durante a vistoria veicular, os policiais constataram que o chassi e o motor da CG Titânio apresentavam indícios de adulteração.

O homem recebeu voz de prisão, foi conduzido ao atendimento médico e posteriormente apresentado no Distrito Policial, onde permaneceu detido.