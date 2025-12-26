Polícia atende caso de violência doméstica em Casa Branca

Na manhã de 23 de dezembro, às 8h30, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Hilário Leite Ribeiro, no Cidade Jardim I, em Casa Branca.

No local, as partes relataram aos policiais que houve agressões mútuas durante desentendimento familiar. Ambos apresentavam lesões aparentes, sendo encaminhados ao Pronto Atendimento, onde passaram por avaliação médica e tiveram as lesões confirmadas.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime previsto na legislação vigente. Contudo, após apresentação dos fatos na Delegacia de Polícia, a autoridade responsável não ratificou a prisão, e as partes foram liberadas após os procedimentos legais.