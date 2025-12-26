Suspeito de agredir companheira é pego em Casa Branca

Na noite de sexta-feira, 20 de dezembro, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na Estrada Vicinal Casa Branca–Tambaú, na região da Fazenda São Jorge, em Casa Branca. A ação resultou na localização e detenção do suspeito, acusado de agredir fisicamente a companheira durante uma discussão.

De acordo com informações apuradas, a equipe policial foi acionada por meio de denúncia anônima informando sobre um possível caso de agressão contra uma mulher. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram a vítima visivelmente abalada, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. Segundo o relato, um vizinho ouviu os pedidos de socorro e interveio, o que fez com que o agressor deixasse a residência antes da chegada da polícia.

A vítima e uma testemunha foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Durante o atendimento, os policiais receberam a informação de que o suspeito havia procurado uma unidade de pronto atendimento médico. A equipe se deslocou até o local, onde o homem foi localizado e detido.

A mulher recebeu atendimento médico e psicológico e passou a ser acompanhada pelos órgãos competentes. O caso foi registrado como violência doméstica e segue sob investigação da Polícia Civil. O suspeito permanece à disposição da Justiça.