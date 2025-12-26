Polícia Militar localiza motocicletas furtadas em Vargem Grande do Sul

Na madrugada de quinta-feira, dia 25, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de furto de veículo, com localização e restituição no bairro rural de Vargem Grande do Sul.

Após acionamento para atendimento de furto já consumado, os policiais realizaram diligências na região e identificaram indícios em uma área de mata próxima. Durante a averiguação, a motocicleta furtada foi localizada.

A proprietária compareceu ao local e, após os procedimentos legais e comunicação à Polícia Civil, a ocorrência foi registrada conforme a Resolução SSP nº 057/2015. O veículo foi restituído à proprietária, encerrando a ocorrência.

Segunda moto recuperada

Já manhã de quinta-feira, 25 de dezembro, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de auto localizado no bairro Parque Industrial, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre uma motocicleta abandonada, encontrada caída ao solo e sem placa de identificação. No local, o veículo apresentava avarias e ausência de peças. Após consulta do número do chassi, foi constatado que se tratava de uma motocicleta com registro de furto ocorrido no dia anterior.

O proprietário foi localizado e compareceu ao local. Após os procedimentos legais e contato com a Delegacia de Polícia, a ocorrência foi registrada conforme a Resolução SSP nº 057/2015, e a motocicleta foi restituída ao proprietário.