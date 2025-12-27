Gente & Fatos

Waldemar Soldado celebrou 100 anos de vida

Um dos primeiros policiais militares a atuar em Vargem Grande do Sul, o sr. Waldemar de Souza Paula, mais conhecido como Waldemar Soldado, comemorou com a família a chegada dos seus 100 anos no último domingo. Embora nos documentos constem como ele tendo 100 anos, seus familiares afirmam que ele já chegou aos 102.

Foi uma confraternização de muita emoção para todos seus familiares e amigos, num almoço inesquecível proporcionado pelos seus filhos.

Waldemar é viúvo de dona Elba e o encontro reuniu os filhos Carlos Aparecido (Nenê Mecânico), Wilson de Paula (Funileiro), Joana, Helena e Valdeci de Paula, prestando uma linda homenagem ao patriarca, que também é pai do saudoso Pedro (Pedrão do Bradesco). Também estiveram presentes as noras, genros, netos e bisnetos no aconchegante Restaurante Prosa Caipira, celebrando a vida e o legado deste ilustre vargengrandense