Gente & Fatos

A gerente na Wizard Idiomas, Carina Santos Guimarães Valim, festeja mais um ano de vida, no domingo, dia 28, ao lado do marido Gilberto Júnior, familiares e amigos
A educadora Isa Sudária Lemos Ranzani, celebrou seu aniversário na terça-feira, dia 16, quando recebeu o carinho dos filhos Tiago, Lucas, Pedro e João, das noras Francely, Patrícia, Lizia e Vanessa, das netas Lais e Olivia, demais familiares e amigos
A comerciante Gizele Menezes Leal Lopes, comemora seu aniversário, na próxima segunda-feira, dia 29, quando recebe os cumprimentos do marido Oseias, dos filhos Larissa e Raul, demais familiares e amigos
Na sexta-feira, dia 26, Caroline Ligabue de Carvalho comemora mais um ano de vida, ao lado da mãe Alessandra, do irmão Mateus, dos avôs, demais familiares e amigos
Helena Gamba Baía curte neste sábado, dia 20, seu aniversário de 11 anos e os parabéns ficam por conta dos pais Cecília e Ulysses Santos Baía, da irmã Júlia, dos avós Eunice, Wilson, Maria Fernanda e Raul, dos tios e amigos
A psicóloga, Alice Cândido Ribeiro, faz 30 anos, no domingo, dia 28, quando recebe os parabéns dos pais Neusa e Sérgio, da irmã Aline, do cunhado Oswaldo, demais familiares, amigos e em especial do noivo Gabriel
O casal Suzete e Celso Gadiani aniversaria na mesma data, no dia 24, véspera de Natal, recebem todo carinho dos filhos Augusto e Suece, do genro Renato e dos netos Vinícius, Rafael e João Lucas
A comerciante Tatiana Mendonça Tesser, brinda mais um ano de vida, nesta terça-feira, dia 23, ao lado do marido João Tesser, dos familiares e amigos
A advogada especialista em “compliance”, Thaís Cristine de Carvalho Poggio, comemorou mais um ano de vida no domingo, dia 14, ao lado de seu pai Mario Poggio Jr., dos tios Vera, Beatriz e José Alberto e da pet Ivy
O mecânico Paulo Cesar de Godoi festeja seu aniversário no domingo, dia 28, quando recebe os parabéns da esposa Taísa, da filha Heloísa, de seus familiares e amigos
A auxiliar de logística Stefani Leal dos Santos, faz aniversário na sexta-feira, dia 26, quando recebe os parabéns do marido, da mãe, da sobrinha, do cunhado, demais familiares e amigos
Na sexta-feira, dia 26, é aniversário de Silmara Navarro, quando comemora mais um ano de vida, ao lado do marido Marcelo, dos filhos Tamires e Marcelinho, do genro Caio, da nora Aline, demais familiares e amigos
Solange Lemos comemorou seu aniversário no dia 12 último, quando recebeu os parabéns das filhas, genros, netos, em especial do noivo Ricardo
O comerciante Augusto Luís Picolo, o conhecido Neto Picolo festeja mais um ano de vida nesta terça-feira, dia 23, ao lado dos filhos Antônio e Heitor, demais familiares e amigos
O fotógrafo Paulo César Galbiere da Silva, comemora seus 34 anos neste domingo, dia 21, ao lado dos pais, amigos e da equipe de fotografia Galbiere
Rebecca Lislie Diogo de Freitas comemorou 12 anos, nesta terça-feira, dia 16, quando recebeu os mimos extras dos pais Deborah e Carlos Henrique e do maninho Asafe
Na quinta-feira, a lindinha Mariany Donizetti Bueno, filha do casal Karina e José Lucas, completou seus 7 anos. Estudante na escola Padre Donizetti, Mariany recebeu os parabéns de toda família e amiguinhos. A aniversariante contou com ajuda da irmã Maria Inês com os presentes
O estudante Miguel Picon da Silva, comemora neste sábado, dia 20, seus 13 anos, quando recebe os parabéns da mãe Daniela e do padrasto João Paulo, do tio Gustavo, dos avós Laura, Luciana, Roberto e Lourival, e dos padrinhos Rodrigo, Michele e Juliana e da prima Milena Waldemar Soldado celebrou 100 anos de vida
Um dos primeiros policiais militares a atuar em Vargem Grande do Sul, o sr. Waldemar de Souza Paula, mais conhecido como Waldemar Soldado, comemorou com a família a chegada dos seus 100 anos no último domingo. Embora nos documentos constem como ele tendo 100 anos, seus familiares afirmam que ele já chegou aos 102.
Foi uma confraternização de muita emoção para todos seus familiares e amigos, num almoço inesquecível proporcionado pelos seus filhos.
Waldemar é viúvo de dona Elba e o encontro reuniu os filhos Carlos Aparecido (Nenê Mecânico), Wilson de Paula (Funileiro), Joana, Helena e Valdeci de Paula, prestando uma linda homenagem ao patriarca, que também é pai do saudoso Pedro (Pedrão do Bradesco). Também estiveram presentes as noras, genros, netos e bisnetos no aconchegante Restaurante Prosa Caipira, celebrando a vida e o legado deste ilustre vargengrandense
O advogado aposentado Reneu Zamora, comemora seu aniversário na véspera de Natal, dia 24, quando recebe o abraço da esposa Beth, dos filhos Marcela e Reneu Júnior, do genro Fábio, da nora Loraine, dos netos Laura, Arthur e Antônio
Regina Maria Maldonado João comemora seu aniversário na véspera de Natal, dia 24, ao lado dos filhos Ricardo, Germano e Anna Tereza, da nora Elisa e dos netos Pedro e Lucas
O empresário Luciano Carril Corsi festeja seu aniversário nesta segunda-feira, dia 22, junto a esposa Ana Lúcia
Toninho Cossi, proprietário da VGS Placas, celebrou na quarta-feira, dia 17, mais um ano de vida, ao lado da esposa Viviane, dos filhos Ana Paula e Marcelo, da nora Gisele e dos netos Miguel e Lorenço
Logo após o Natal, no dia 26, sexta-feira, Érica Aliende Ferrari, aniversaria e recebe os parabéns dos filhos Marcelo e Elói, das noras Camila e Alana e demais familiares
A professora Cláudia Rudói Ronqui, faz aniversário na sexta-feira, dia 26, quando recebe os parabéns do marido Márcio, dos filhos Isabelly, Jean Luca e Yasmin, dos familiares e de seus amigos
Sábado de comemoração para Vanilda Manzano Castilho Contini, que comemora mais um aniversário ao lado do marido Claudinei, dos filhos Nicolas e Kelry, demais familiares e amigos
Na terça-feira, dia 30, Alexandre Rodrigues Lopes comemora mais um ano de vida entre os mais queridos, a esposa Isabel, os filhos Rebeca e Rafael, a mãe Célia, seus familiares e amigos
No sábado, dia 27, Beatriz Peixoto completa 61 anos de idade quando recebe o carinho do filho José Henrique e demais familiares
O engenheiro civil Augusto Renesto, comemorou seu aniversário, no dia 15, quando recebeu os parabéns dos pais Rose e Ari, dos irmãos Matheus e Giovane, e em especial da namorada Luana
A estudante Maria Luiza Saturnino de Brito faz aniversário neste sábado, dia 20, ao lado dos pais Neusa e Marcos e da irmã Aline
Comemorando a chegada de seus 19 anos na sexta-feira, dia 26, João Vitor Costa Tapis. Os pais Maria Cândida e Carlos, os irmãos, seus familiares parabenizam o aniversariante
A estudante do 3º ano de direito na Unifae, Jhenyfer Aparecida Bernardes comemorou seus 24 anos, no dia 13, junto aos pais Érika e Rodrigo, familiares e amigos
Carlos Roberto Coracini, faz aniversário no sábado, dia 27, quando recebe os cumprimentos da esposa Evania, dos filhos Carlos Fernando e Ricardo e de seus netos
A comemoração dos 5 anos de Henrique Rosseto Ribeiro, filho do casal Heloisa e Eduardo aconteceu no começo do mês, dia 3, quando recebeu todo carinho do irmão Bernardo, dos avós Claucir, Deuza e Izolete, dos padrinhos Marília e Lucas, e da priminha Cecília
O agrônomo José Guilherme Heldt comemora seu aniversário na quarta-feira, véspera de Natal, dia 24, recebendo os parabéns da esposa Flávia e demais familiares
Na véspera de Natal, dia 24, a masso-prevencionista e massoterapeuta, Natália Crispim Oliveira, comemora seu aniversário junto ao marido Vagner Loiola – o vereador Bilu, os filhos Maria Clara e Davi, amigos e familiares
A professora aposentada Ana Lúcia Mesquita Costa, faz aniversário neste sábado, dia 20, quando recebe os cumprimentos do namorado José Roberto, dos filhos Juliana, Gabriel e Maiara, da nora Adriele, dos genros Rodrigo e Raphael, dos netos Gabriel, Miguel, Arthur, Heitor e Ester
O mecânico de manutenção Alexandre Rodrigues da Silva, aniversariou no começo do mês, dia 5, e na quinta-feira de Natal, dia 25 sua esposa Patrícia da Silva aniversaria e recebe os parabéns dos familiares e amigos
Manuela Bellegard de Almeida fez aniversário na quinta-feira, dia 18, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Gabriela e Leonardo, do irmão Pedro, dos padrinhos Guilherme e Débora, dos avós Hélio e Rita e Luís Mário e Márcia e demais familiares
Rafael Ortega Botejara festejou a mudança de idade na quarta-feira, dia 17. Os parabéns ficaram por conta da mãe Gláucia, demais familiares e amigos
Giulia Sabiá Moreira aniversariou no sábado, dia 13, quando recebeu os parabéns dos pais Ursula e João, dos amigos Sandrinha, Bianca, Carol e João Vitor
Dra. Roselena Thezolin brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 20, quando recebe os cumprimentos de toda a família e de seus amigos, em especial do pessoal da loja Motoka e do irmão Gê
A funcionária pública Marta Raquel Cristina Vaz, comemorou mais um ano de vida, na quarta-feira, dia 17, quando recebeu os parabéns do marido Pacheco, das filhas Gaby e Grazy, da enteada Carol, demais familiares e amigos
A psicóloga Giovanna Ronchi comemorou mais um ano de vida, nesta sexta-feira, dia 19, ao lado de seus pais, irmão, cunhada, avós, tios, amigos e dos sobrinhos Manu, Germano e Álvaro que está para chegar
Felipe Fernandes comemora seus 3 aninhos, no sábado, dia 27, quando recebe os parabéns dos pais Gabriela e João Henrique, familiares e amiguinhos, já na segunda-feira, dia 28 é aniversário de sua mãe, a fonoaudióloga Gabriela Fernandes, que comemora a chegada de mais um ano de vida ao lado de toda família
A empresária Marlene Sati, do supermercado Novo Milênio fez aniversário na sexta-feira, dia 19, quando recebeu as felicitações do marido José Sati, dos filhos Michele, Gisele e Junior e em especial do neto Lorenço
A estudante de medicina na faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, Marina Zan Baraldi, comemora seus 23 anos, no dia de Natal, dia 25, quando recebe os parabéns dos pais Márcia e Baraldi, da afilhada Laís, demais familiares e amigos
O almirante da Marinha Paulo Ricardo Médici, comemora seu aniversário na terça-feira, dia 23, ao lado da esposa Sheila, dos filhos Eduardo e Marcello, amigos e familiares
Nesta segunda-feira, dia 22, os irmãos Leonardo e Manuela Roque estreiam 13 anos de idade e recebem os parabéns dos pais Priscila e Sérgio, de toda a família e da galera de amigos
Lorena Maria Misurini Fernandez sopra sua terceira velinha nesta segunda-feira, dia 22, quando recebe os mimos dos pais Camila e Caetano, dos avós Iara, Lucy, José, Victor e Marilaine, dos tios e primos
A operadora de caixa, Juliana Ramazotti, fez aniversário, na sexta-feira, dia 19, quando recebeu os parabéns do marido Arthur e do filho Miguel
O estudante Bernardo Rosseto Ribeiro, festejou na quinta-feira, dia 18, seu aniversário de 10 anos, ao lado dos pais Heloisa e Eduardo, do irmão Henrique, dos avós Claucir, Deuza e Izolete, dos padrinhos Marília e Lucas e da priminha Cecília
A gerente na Wizard Idiomas, Carina Santos Guimarães Valim, festeja mais um ano de vida, no domingo, dia 28, ao lado do marido Gilberto Júnior, familiares e amigos
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.