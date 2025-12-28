Fisioterapeuta que atendia em Vargem morre em acidente

Ela estava com o namorado que também faleceu neste sábado

A fisioterapeuta Flávia Acássia da Silva, 28 anos, que atendia em Vargem Grande do Sul, junto à Clínica Aliende Ribeiro Fisioterapia, faleceu em um grave acidente juntamente com seu namorado, o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, de Lagoa Branca, na noite deste sábado (27) na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca (SP).

De acordo com a concessionária Renovias, a capotagem da caminhonete em que o casal estava ocorreu por volta das 23h57 no km 217+500, sentido capital.

Conforme publicado na EPTV, com base nas informações da Artesp, a Toyota Hilux seguia no sentido norte quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra uma placa de divisor de fluxo. Em seguida, o veículo atingiu a barreira de concreto, capotou e se chocou contra a pilastra de um viaduto, tombando na faixa

No impacto, uma das vítimas ficou presa no interior da caminhonete e a outra foi ejetada, permanecendo no canteiro central. O casal morreu no local. Equipes da empresa foram acionadas para prestar socorro e orientar o tráfego no local. A faixa da esquerda permaneceu interditada até 3h35.

O setor de criminalística foi acionado para realizar perícia no local. Após os trabalhos, os corpos foram removidos e encaminhados para exames necroscópicos.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, Flávia Acássia trabalhava há cerca de seis anos na clínica localizada na Rua Francisco Ribeiro Carril, 834, do fisioterapeuta Carlos Aliende. Ela residia com a mãe em São Sebastião da Grama, onde seu corpo deverá ser velado e sepultado na tarde deste domingo, dia 28 de dezembro.

Muito conhecida na cidade, atendia muitos pacientes pelo convênio HAPVIDA, além de particulares. Já Caique, conforme publicações nas redes sociais, era empresário e fisiculturista, reconhecido pela disciplina e dedicação ao esporte. Ele deixa três filhos pequenos, frutos de relacionamentos anteriores.

O casal compartilhava a paixão pela academia e vivia uma relação marcada por companheirismo e projetos em comum. A morte precoce dos dois jovens gerou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade local, que os descrevem como sonhadores e determinados.

O corpo de Caique será velado a partir das 13h30 na Igreja Matriz em Lagoa Branca, estando o sepultamento previsto para a tarde deste domingo, por volta das 16h30, no Cemitério Municipal de Casa Branca. Ele era filho de Adriana Teixeira Borri e Sérgio Elias Borri. Deixa os filhos Arthur, Antonela e Martina e demais familiares.

