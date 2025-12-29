Gratidão Cláudia Helena Bortolotto Della Torre!

Informe Publicitário

Há histórias que não se constroem sozinhas. Elas nascem do trabalho diário, da coragem de acreditar e da dedicação silenciosa de pessoas que fazem da educação um verdadeiro ato de amor.

Hoje, o Colégio Externato de Vargem Grande do Sul rende sua mais sincera homenagem à Cláudia Helena Bortolotto Della Torre, que, após mais de 30 anos dedicados à educação, encerra sua trajetória profissional deixando um legado que ultrapassa paredes, cargos e gerações.

Desde os primeiros passos da fundação do Externato, quando tudo ainda era semente, Cláudia foi presença firme e inspiradora: a mão que plantou, o olhar que acreditou e a voz que encorajou mesmo quando os desafios pareciam grandes. Com visão, coragem e esperança, ajudou a construir não apenas uma escola, mas um espaço de acolhimento, crescimento e formação humana.

Mais do que conhecimento, deixou o exemplo de quem sabe ouvir, compreender e orientar com serenidade, mesmo nos momentos desafiadores. Sua atuação marcou gerações e contribuiu de forma decisiva para a história da educação em nosso município.

Hoje, expressamos nosso mais profundo obrigado: pela coragem de começar, pela força de continuar e pela sabedoria de ensinar com atitudes e valores.

O Colégio Externato, sua comunidade escolar e Vargem Grande do Sul agradecem e reconhecem sua trajetória, desejando que esta nova etapa seja repleta de merecido descanso, novas descobertas e alegrias.

Muito obrigada, Cláudia. Seu legado permanece.