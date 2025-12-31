Amarildo assume departamento na prefeitura de São João

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes de Vargem Grande do Sul assumiu o cargo de diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano da prefeitura municipal de São João da Boa Vista, conforme anunciado na segunda-feira, dia 29 de dezembro, pelo prefeito Vanderlei Borges de Carvalho do município vizinho. Ele assume a função após a saída do engenheiro Milton Cavalcante Filho, que deixou o cargo recentemente.

Atualmente Amarildo ocupava o cargo de diretor de Planejamento junto à gestão de Celso Ribeiro (Republicanos). Ele foi nomeado pelo atual prefeito em janeiro de 2025 e vinha colaborando com a atual administração. Amarildo foi prefeito antes de Celso, que o sucedeu e do qual foi vice-prefeito na última gestão de Amarildo.

Conforme consta na página da prefeitura de São João, Amarildo Duzi Moraes possui uma trajetória marcada pela atuação na vida pública, na educação e na gestão administrativa. Ele foi prefeito de Vargem Grande do Sul por três mandatos, período em que esteve à frente de importantes ações voltadas ao desenvolvimento do município, consolidando-se como uma das principais lideranças políticas locais e também com projeção regional.

Além da experiência no Executivo municipal, Amarildo tem mais de 20 anos de atuação como docente, com passagem pelos ensinos fundamental, médio e superior. Ao longo de sua carreira, também ocupou cargos técnicos relevantes, como diretor financeiro da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, administrador do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Casa Branca e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional (Conderg).

Ao comentar a nomeação, o prefeito Vanderlei agradeceu o trabalho desenvolvido por Milton Cavalcante Filho e destacou que a transição será realizada de forma organizada, garantindo a continuidade dos projetos em andamento. Segundo ele, a experiência administrativa e o conhecimento técnico de Amarildo serão fundamentais para fortalecer o planejamento urbano do município.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande enviou via WhatsApp mensagem tanto ao ex-prefeito Amarildo como também ao prefeito Celso Ribeiro, para que os mesmos pudessem comentar sobre os acontecimentos, procurando informar melhor os leitores do jornal, como também a população vargengrandense, mas até o fechamento da presente edição, não houve respostas dos dois políticos a respeito.