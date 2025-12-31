O que os vargengrandenses esperam de 2026

Os últimos dias de 2025 estão aí e todo um novo ano começa em breve. Esse “gatilho” psicológico que o começo de um novo ciclo traz faz muita gente traçar diferentes planos, adotar hábitos e resoluções em busca de uma vida melhor.

Essa sensação de recomeço traz consigo a esperança de um ano mais promissor, especialmente se for considerado que 2026 será um ano de acontecimentos importantes, como as Eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, no dia 4 de outubro, além da Copa do Mundo de Futebol, o ano que vem será entre 11 de junho e 19 de julho.



Diante desse cenário, a Gazeta de Vargem Grande foi às ruas da cidade para ouvir das pessoas, o que elas esperam de 2026. Os entrevistados desejam um 2026 de prosperidade, paz, saúde e realização de metas, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo.

Há esperança por mudanças positivas no país e no mundo, com mais amor, oportunidades, crescimento econômico e menos conflitos. Mas não falta também os sonhos individuais, como sucesso nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos e felicidade para família e amigos. Confira:

Ivone de Fátima Lima

Ivone de Fátima Lima, 59 anos, afirma esperar que 2026 seja marcado por mudanças positivas na política, com mais amor, respeito e compromisso com as pessoas. Ela também deseja a retomada e a prosperidade do comércio, após um período de dificuldades enfrentado por muitos neste último ano.

Fernanda da Silva Teixeira



“Olha, o que eu espero no meu 2026 é prosperidade para todos nós, um alcance de metas que não foram feitas em 2025 e um ano próspero, mas também de aprendizado. Que a gente possa ter muita luta, mas sabendo que no final de tudo a gente possa alcançar os nossos objetivos”, disse Fernanda da Silva Teixeira, 18 anos.

Daniel César de Mello

“Eu espero que seja um ano de muita alegria e que Deus abençoe a todos nós. No ano que vem, vou começar a minha faculdade de Engenharia de Software, na Unifae de São João, e tenho muita esperança de que tudo dê certo nessa nova etapa da minha vida. Mas não desejo coisas boas apenas para mim: espero que minha família e meus amigos também sejam abençoados, com saúde, paz e conquistas. Além disso, desejo que o mundo viva um ano melhor, sem guerras e sem tantas notícias tristes, inclusive aqui no Brasil, e falando em Brasil que a gente ganhe essa copa”, pediu Daniel César de Mello,18 anos.

Rodrigo Leal Bartalini

“Eu espero, como microempreendedor, que o próximo ano seja tão bom quanto foi 2025. A gente espera principalmente prosperidade, saúde e muitas oportunidades para todos. Desejo saúde para a minha família, para os meus amigos e que todos possam ter um ano ótimo, com paz, união e crescimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. Que seja um ano de conquistas, de trabalho bem feito e de bons resultados, para que todos possam prosperar e seguir em frente com esperança”, disse Rodrigo Leal Bartalini 38 anos

Elaine Cristina Lot



“Bom, em 2026 eu espero muita felicidade, muita paz e encontrar um grande amor, que até hoje eu só tive um, que foi pai das minhas filhas. Hoje sonho em encontrar alguém que me complete”, afirmou Elaine Cristina Lot, 50 anos.

Arthur Geiacovetta



“Eu espero que seja um ano de mudanças, não só para mim, mas para todo mundo que está em busca de uma vida melhor hoje em dia e que todo mundo consiga alcançar suas metas, porque eu acho que todo mundo tem uma meta a ser alcançada, assim como eu, você. E é isso, muita paz, prosperidade, proteção”, pediu Arthur Geiacovetta, 17 anos