Laís recebe Láurea Acadêmica durante formatura

A aluna de odontologia da USP de Ribeirão Preto, a vargengrandense Laís Mori Piconi recebeu colação de grau no dia 18 de dezembro e durante a solenidade foi agraciada com o prêmio de melhor aluna de odontopediatria da turma de 2025.

A Láurea Acadêmica é uma honraria concedida a estudantes de graduação com desempenho excepcional, um reconhecimento formal da universidade por mérito intelectual e dedicação que lhe foi entregue durante o ato solene da formatura.

Laís, que é filha do casal Elizabete Hitomi Mori Piconi e Marcos Antônio Piconi, já tinha recebido anteriormente o “Prêmio Inova Odonto 2025”, em reconhecimento à inovação, excelência acadêmica e impacto clínico da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande.