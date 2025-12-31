Geest ganha 3 pratas em concurso de Qualidade da Cachaça

A Geest Destilaria colocou Vargem Grande do Sul na Rota da Cachaça Paulista, uma iniciativa do Governo de São Paulo lançada em dezembro, que destaca o potencial turístico da produção desta bebida que representa a história e a identidade cultural do Brasil. Ainda no lançamento do projeto, foi realizada a premiação do II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista 2025 e a Geest Destilaria teve três produtos que receberam a classificação prata em suas categorias.

A empresa de Marcelo de Abreu Maaz participou do concurso, que teve como objetivo valorizar os produtores paulistas de cachaça, com mais de 100 inscritos em cinco categorias: Branca, Armazenada, Envelhecida em Carvalho, Envelhecida em Madeiras Brasileiras e Blends. Em seu segundo ano, o concurso de qualidade recebeu 130 amostras do Estado inteiro, 60% a mais do que na edição anterior.

Fotos: Divulgação/Geest

Geest

A Geest Destilaria teve três de suas cachaças premiadas com medalhas de prata no II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista. A solenidade da entrega das premiações foi realizada no dia 11 de dezembro, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), em São Paulo. As cachaças premiadas da Geest foram a Vapor, que recebeu a certificação prata na Categoria Armazenada, a Seu Jácomo Ouro, medalha de prata na Categoria Envelhecidas em Barris de Carvalho e a Seu Jácomo, que também recebeu a classificação prata na Categoria Branca.

Rotas da Cachaça em Vargem

Com oito rotas distribuídas por 65 municípios, além de oito destinos de experiências e mais oito destinos de negócios, a iniciativa Rota da Cachaça também visa fomentar o agronegócio e o desenvolvimento regional em todo o estado. A ação é coordenada pela Casa Civil e com contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens; de Agricultura e Abastecimento; de Cultura e Economias Criativas; de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.

Entre as oito rotas estabelecidas no projeto, está a Serras Paulistas – que engloba destilarias de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Mogi Guaçu. As outras rotas são: Mogiana, Noroeste, Cuesta, Itaqueri e Tietê, Centro Paulista, Frutas e Bandeirantes, Circuito das Águas e Alta Paulista. A lista completa dos municípios pode ser acessada no site www.rotasdacachaca.sp.gov.br/rotas-cachaca.

Na Rota das Serras, o governo do Estado observa que as regiões serranas de São Paulo, o terroir se revela no clima ameno, na altitude e nas paisagens de refúgio. A cachaça ganha elegância, equilíbrio e aromas complexos, com destaque para envelhecimentos variados e processos bem cuidados. Um roteiro que une turismo rural, gastronomia afetiva e produtores que mantêm viva a tradição do alambique familiar.



Nessa rota, a Geest Destilaria representa Vargem Grande do Sul. Ainda fazem parte da rota o Alambique Prosa Caipira, de São Sebastião da Grama; e o Engenho Vale da Serra e o Alambique de Cachaça Ipê, ambos em São João da Boa Vista. Fundada em 2018, a Geest Destilaria se consolidou como uma das mais premiadas destilarias premium do interior paulista. Após iniciar suas primeiras receitas por terceirização, inaugurou sua própria fábrica em 2022. O Hopped Gin tornou-se o destaque da linha, acumulando prêmios nacionais e internacionais. A destilaria fica à rua Ivo Rodrigues, 13. É possível conhecer mais a empresa pelo site www.geest.com.br e pelas suas redes sociais, @geestdestilaria.