GCM recupera moto

Na noite do dia 24 de dezembro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, por meio de uma denúncia anônima, recuperou uma motocicleta furtada na noite do dia 23.

O veículo foi localizado abandonado em um canteiro central, após uma aglomeração de motocicletas ocorrida no bairro Jardim Paulista. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência foi apresentada em São João da Boa Vista.