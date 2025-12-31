O adolescente que ficou ferido após fugir de uma abordagem policial e se envolver em um grave acidente de trânsito no início da tarde de sábado, dia 27 de dezembro, em Vargem Grande do Sul, não corre risco de vida e apresenta estado de saúde estável. A informação foi apurada pela Gazeta de Vargem Grande.
Após o acidente, o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital da cidade. Depois dos primeiros atendimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista, onde passou por cirurgia na região do maxilar. Apesar de ter sofrido diversas fraturas, o quadro clínico é considerado estável, sem risco iminente.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta com o emplacamento amassado na Rua Francisco Ribeiro Carril. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas.
Durante a perseguição, o adolescente percorreu diversas ruas da cidade, trafegando pela contramão em vários trechos. Já na Avenida Manoel Gomes Casaca, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um carro que transitava pela via e, em seguida, atingiu outro veículo que estava estacionado em frente a um comércio.
Com a força do impacto, o menor foi arremessado para dentro do estabelecimento. Uma pessoa que estava em um dos veículos envolvidos sofreu escoriações. Com o impacto, a motocicleta acabou explodindo após a colisão, causando grande susto a quem estava no local.
A perícia esteve no local e o caso foi registrado no Plantão Policial de São João da Boa Vista como lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.
Jovem ferido em perseguição policial não corre risco de vida
