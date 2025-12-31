Jovem ferido em perseguição policial não corre risco de vida

O adolescente que ficou ferido após fugir de uma abordagem policial e se envolver em um grave acidente de trânsito no início da tarde de sábado, dia 27 de dezembro, em Vargem Grande do Sul, não corre risco de vida e apresenta estado de saúde estável. A informação foi apurada pela Gazeta de Vargem Grande.

Após o acidente, o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital da cidade. Depois dos primeiros atendimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista, onde passou por cirurgia na região do maxilar. Apesar de ter sofrido diversas fraturas, o quadro clínico é considerado estável, sem risco iminente.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta com o emplacamento amassado na Rua Francisco Ribeiro Carril. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas.

Durante a perseguição, o adolescente percorreu diversas ruas da cidade, trafegando pela contramão em vários trechos. Já na Avenida Manoel Gomes Casaca, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um carro que transitava pela via e, em seguida, atingiu outro veículo que estava estacionado em frente a um comércio.

Com a força do impacto, o menor foi arremessado para dentro do estabelecimento. Uma pessoa que estava em um dos veículos envolvidos sofreu escoriações. Com o impacto, a motocicleta acabou explodindo após a colisão, causando grande susto a quem estava no local.

A perícia esteve no local e o caso foi registrado no Plantão Policial de São João da Boa Vista como lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.