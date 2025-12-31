Caminhão furtado da prefeitura é localizado em MG

O caminhão Volkswagen 13.180, pertencente à prefeitura de Vargem Grande do Sul e furtado em agosto deste ano, foi localizado no município de Paraguaçu (MG) graças a um trabalho atento e eficiente de investigação e troca de informações entre forças de segurança. O destaque da ocorrência foi a atuação do Guarda Civil Municipal Marco Gonçalves, de Vargem Grande do Sul, que teve papel essencial para o desfecho positivo do caso, segundo o diretor da GCM, Rogério Bocamino.

A localização do veículo teve início após o GCM Marco receber informações que circulavam em grupos de WhatsApp indicando que um caminhão com características semelhantes ao furtado em Vargem estaria em um lava-jato na cidade mineira. Mesmo com dados iniciais imprecisos, o guarda municipal repassou prontamente as informações à Polícia Militar, que deu prosseguimento às investigações.

Com base nesse alerta, equipes da Polícia Militar de Minas Gerais iniciaram diligências e conseguiram localizar o caminhão em um lava-jato no bairro Vila Mozart, em Paraguaçu, que fica a 160 quilômetros de Vargem Grande do Sul. Durante a vistoria, foi constatado que o veículo utilizava placas falsas. Após conferência minuciosa de chassi, motor e etiquetas de identificação, ficou confirmado que se tratava do caminhão oficial da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, com registro de furto.

As investigações apontaram ainda indícios de clonagem veicular e possível envolvimento de indivíduos já conhecidos no meio policial, reforçando a importância da ação rápida e integrada entre os órgãos de segurança dos dois estados.

O trabalho do GCM Marco foi reconhecido pelos seus pares como decisivo para a recuperação do veículo, evidenciando a relevância da Guarda Civil Municipal no apoio às investigações, na proteção do patrimônio público e na cooperação com outras forças de segurança. O caminhão foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais, permanecendo à disposição das autoridades competentes.