Casal morre em acidente. Fisioterapeuta trabalhava em Vargem

A fisioterapeuta Flávia Acássia da Silva, 28 anos, que atendia em Vargem Grande do Sul, junto à Clínica Aliende Ribeiro Fisioterapia, faleceu em um grave acidente juntamente com seu namorado, o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, de Venda Branca, distrito de Casa Branca, na noite do último sábado, dia 27, na Rodovia Professor Boanerges de Lima, a SP-340.

De acordo com a concessionária Renovias, a capotagem da caminhonete em que o casal estava ocorreu por volta das 23h57 no km 217 mais 500 metros, sentido capital.

Conforme publicado pelo portal G1, com base nas informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a Toyota Hilux seguia no sentido norte quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra uma placa de divisor de fluxo. Em seguida, o veículo atingiu a barreira de concreto, capotou e se chocou contra a pilastra de um viaduto, tombando na faixa

No impacto, uma das vítimas ficou presa no interior da caminhonete e a outra foi ejetada, permanecendo no canteiro central. O casal morreu no local. Equipes da empresa foram acionadas para prestar socorro e orientar o tráfego no local. A faixa da esquerda permaneceu interditada até 3h35. O setor de criminalística foi acionado para realizar perícia no local. Após os trabalhos, os corpos foram removidos e encaminhados para exames necroscópicos.

As vítimas

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, Flávia Acássia trabalhava há cerca de seis anos na clínica localizada na Rua Francisco Ribeiro Carril, 834, do fisioterapeuta Carlos Aliende. Ela residia com a mãe Sônia Daré, em São Sebastião da Grama, onde seu corpo foi sepultado na tarde do domingo, dia 28 de dezembro. Muito conhecida na cidade, atendia muitos pacientes pelo convênio Hapvida, além de particulares.

Já Caique, conforme publicações nas redes sociais, era empresário e fisiculturista, reconhecido pela disciplina e dedicação ao esporte. O corpo de Caique foi sepultado no domingo, no Cemitério Municipal de Casa Branca. Ele era filho de Adriana Teixeira Borri e Sérgio Elias Borri. Deixa os filhos Arthur, Antonela e Martina, de relacionamentos anteriores, e demais familiares.