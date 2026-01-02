Represa Parque Águas do Rio Verde terá cerca de 23 alqueires

Projetada para ter início no ano que vem, seu tamanho será de 3 vezes o da Represa Eduíno Sbardellini

Antes do Natal, chamou a atenção dos vargengrandenses os oito novos caminhões que a Prefeitura Municipal adquiriu recentemente e colocou em exposição na Praça da Matriz para conhecimento da população. Eles irão trabalhar diretamente na construção da nova represa que irá fazer parte do “Parque Águas do Rio Verde” e visam o abastecimento de água da cidade e também o desenvolvimento do turismo e o lazer da população de Vargem Grande do Sul.

Preocupado com o futuro em relação à falta de água que já atinge diversas cidades da região, conforme recentemente divulgado pelos órgãos do governo, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) deverá tornar a construção do novo reservatório uma das prioridades do seu governo, segundo comentou em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande.

Os oito caminhões trucks com caçamba basculante, zero quilômetro, que custaram cerca de R$ 620 mil cada, totalizando R$ 4.960.000,00, foram adquiridos através de emendas destinadas ao município pelos deputados federais Baleia Rossi (MDB), Arnaldo Jardim (Cidadania) e o estadual Barros Munhoz (PSDB), além de recursos próprios da prefeitura. Segundo o divulgado pela prefeitura, além desse trabalho os veículos também atenderão as demandas dos departamentos da municipalidade.

Na entrevista concedida ao jornal, o prefeito comentou que os caminhões irão trabalhar em regime especial, 12 x 36 horas. “Os veículos terão de produzir o máximo possível”, mostrando urgência na realização da obra. Pelo que apurou a reportagem do jornal, todo o trabalho será realizado pela prefeitura, que ainda disponibilizará uma pá-carregadeira de grande porte, uma retroescavadeira e se for necessário, mais alguns equipamentos, segundo o prefeito, que afirmou estar aguardando mais novas emendas do governo estadual e federal para a nova represa.

Celso Ribeiro explicou que vai ser uma represa parte escavada e também haverá o represamento do Rio Verde, igual a Barragem Eduíno Sbardellini, com o rio correndo por dentro do lago a ser formado e a barragem sendo construída junto à Estrada das Perobeiras, que passa próxima à Estação de Tratamento de Esgoto e atravessa o Rio Verde no local.

“Vai representar um marco urbanístico na história de Vargem Grande do Sul e uma garantia para o futuro abastecimento de água do município, além do desenvolvimento econômico da cidade através do turismo”, falou Celso. Ele comentou também sobre os estudos produzidos pela Agência de Águas do Estado de São Paulo-SP Águas, divulgados através do Mapa de Escassez Hídrica, onde mostram que o município de Vargem Grande do Sul está no estágio crítico, juntamente com a maioria dos municípios da região que compõe os comitês da Bacia Hidrográfica do Pardo-CBH-Pardo e também a Bacia Hidrográfica do Mogi-CBH-Mogi, dos quais fazem parte o Rio Jaguari Mirim e o Rio Verde, que abastece o município.

De acordo com matéria publicada recentemente pela Gazeta de Vargem Grande, “os estudos mostram que os mananciais estão recebendo menos água do que o necessário para se recuperar, enquanto a demanda da população cresce a cada ano.

Com um cenário de crise hídrica mais severo no horizonte, o Estado está recomendando que medidas de prevenção sejam tomadas pelos dirigentes municipais, reforçando a necessidade de ampliar a infraestrutura de reservação e proteção dos recursos hídricos, inclusive com a construção de represas, reservatórios e lagoas de acumulação para enfrentar a crise hídrica dos próximos anos”.

O prefeito falou ainda que a área a ser inundada trata-se de Área de Preservação Permanente-APP, não podendo seus proprietários de forma alguma utilizar para empreendimentos imobiliários de acordo com as leis ambientais e que em breve os decretos delimitando as áreas a serem ocupadas pelo lago serão publicados e haverá ampla negociação com os proprietários. “Todos sairão ganhando. Vamos fazer duas vias no entorno da barragem, área de lazer, de ciclismo, para caminhada, o local vai atrair investimentos e será muito valorizado”, afirmou Celso Ribeiro.

Lago do Zecão deverá ficar pronto em 2026

O outro lago que a prefeitura está construindo na antiga área de várzea do Rio Verde, que fica no Centro da cidade, logo abaixo do Jd. São Paulo, também conhecida como Várzea do Zecão, deverá ficar pronto até no final de 2026, conforme comentou o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). O local será gramado, construída uma rede de esgoto, serão plantadas cerca de 10 mil árvores, será asfaltado um dos lados do lago para passeio e caminhada, construído uma contenção de tela de arame junto ao lago e será feita sua ligação com a Barragem Eduíno Sbardellini.

O outro lago localizado acima da Barragem Eduíno Sbardellini, perto da estrada que liga Vargem a Grama e cujas terras pertencem à família de Antônio Carlos de Mello, já falecido, continua em processo de retirada de areia e barro, devendo ser entregue à prefeitura municipal provavelmente no ano que vem, para então receber as melhorias necessárias para tornar mais um lago a fazer parte do “Parque Águas do Rio Verde”.