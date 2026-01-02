Gente e Fatos

Isaura Bedin Ferrari

A matriarca da família Bedin Ferrari, Isaura Bedin Ferrari comemorou a passagem de seu 102 aniversário no dia 26 de dezembro. Dona Isaura é viúva de Pedro Ferrari, de tradicional família que sempre residiu na Rua 1º de Maio, é filha do saudoso David Bedin. Em seu aniversário, Dona Isaura recebeu toda atenção do filho Pedro, das noras Maria Aparecida, Cida e Maria Lucila, dos netos Gustavo, Alexandre, Érica, Eduardo, Juliana, Ana Paula, Fernanda e Paulinho, e de seus bisnetos. Dona Isaura era mãe também de Paulão e Elói e avó de Fábia Ferrari já falecidos

Natália Gadiani

Natália Gadiani de Melo Maruzo, proprietária da Fábrica de Lajes São Miguel, aniversaria na quarta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos do marido Douglas, dos filhos Miguel e Theo, da mãe Sueli e da irmã Sabrina

José Sérgio

José Sérgio de Carvalho Roque brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos da esposa Priscila, dos filhos Leonardo e Manuela, da mãe Lúcia, demais familiares e amigos