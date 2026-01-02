Gente e Fatos

A matriarca da família Bedin Ferrari, Isaura Bedin Ferrari comemorou a passagem de seu 102 aniversário no dia 26 de dezembro. Dona Isaura é viúva de Pedro Ferrari, de tradicional família que sempre residiu na Rua 1º de Maio, é filha do saudoso David Bedin. Em seu aniversário, Dona Isaura recebeu toda atenção do filho Pedro, das noras Maria Aparecida, Cida e Maria Lucila, dos netos Gustavo, Alexandre, Érica, Eduardo, Juliana, Ana Paula, Fernanda e Paulinho, e de seus bisnetos. Dona Isaura era mãe também de Paulão e Elói e avó de Fábia Ferrari já falecidos
Natália Gadiani
Natália Gadiani de Melo Maruzo, proprietária da Fábrica de Lajes São Miguel, aniversaria na quarta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos do marido Douglas, dos filhos Miguel e Theo, da mãe Sueli e da irmã Sabrina
José Sérgio
José Sérgio de Carvalho Roque brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos da esposa Priscila, dos filhos Leonardo e Manuela, da mãe Lúcia, demais familiares e amigos
A exumação dos restos mortais de Francisca Cândida Tavares de Lima e Tristão Tavares de Lima, pais do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima, representa um dos acontecimentos religiosos e históricos mais significativos recentes de Vargem Grande do Sul....
Vetado
As emendas não impositivas que o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) fez no Orçamento do ano que vem, no valor total de R$ 2,1 milhões foram vetadas pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). O veto foi levado à votação na...
Projetada para ter início no ano que vem, seu tamanho será de 3 vezes o da Represa Eduíno SbardelliniAntes do Natal, chamou a atenção dos vargengrandenses os oito novos caminhões que a Prefeitura Municipal adquiriu recentemente e colocou em...
