Coluna Momento Pet – Mia

Mia é a atração da coluna Momento Pet. A cachorrinha de raça Shih Tzu chegou à família de Milena Lemos em setembro de 2019, através de um presente do namorado.

Ao jornal Milena contou que Mia toma banho todos os sábados, adora picolé de frutas inclusive agora no calor, ama passear, além de amar andar de carro e moto.

“A lembrança que temos é da casinha gigante dela, que foi o meu pai que fez, ela é minha filha. Eu e minha mãe não imaginamos mais nossos dias sem ela para nos alegrar”, completou.

