Classificados

Últimos artigos
Pais de pe. Donizetti terão memorial ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, por...
A exumação dos restos mortais de Francisca Cândida Tavares de Lima e Tristão Tavares de Lima, pais do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima, representa um dos acontecimentos religiosos e históricos mais significativos recentes de Vargem Grande do Sul....
Painel: Pagou
Vetado As emendas não impositivas que o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) fez no Orçamento do ano que vem, no valor total de R$ 2,1 milhões foram vetadas pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). O veto foi levado à votação na...
Represa Parque Águas do Rio Verde terá cerca de 23 alqueires
Projetada para ter início no ano que vem, seu tamanho será de 3 vezes o da Represa Eduíno SbardelliniAntes do Natal, chamou a atenção dos vargengrandenses os oito novos caminhões que a Prefeitura Municipal adquiriu recentemente e colocou em...