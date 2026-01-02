Editorial: Justiça à memória do Padre Donizetti

A história, quando revisitada com responsabilidade e coragem, tem o poder de reparar silêncios e corrigir injustiças. Em Vargem Grande do Sul, a construção de um local especial para abrigar os corpos dos pais de Padre Donizetti Tavares de Lima junto à igreja que ele construiu, faz parte do reconhecimento e da reabilitação da trajetória do Padre Donizetti, representando mais do que um resgate histórico: simboliza um acerto de contas com o passado e uma reafirmação dos valores que devem orientar a vida pública e comunitária.

Documentos oficiais e registros da época indicam que o afastamento do Padre Donizetti da paróquia local não se deu por razões estritamente religiosas, como por muito tempo se tentou sustentar, mas por motivações essencialmente políticas e sociais. Em um período marcado pela forte influência dos grandes produtores de café, comerciantes abastados e pelos primeiros núcleos industriais, sua postura firme em defesa dos pobres, dos trabalhadores e dos mais vulneráveis incomodou aqueles que detinham o poder econômico e político do início do século passado.

Enquanto a classe mais abastada dispunha de seus próprios espaços de lazer e convivência — cinema, clube de futebol e banda de música —, o Padre Donizetti promoveu iniciativas semelhantes voltadas aos trabalhadores e às camadas mais pobres da população. Fundou cinema, time de futebol e banda de música como instrumentos de inclusão social e dignidade, rompendo com a lógica de exclusão que marcava a vida comunitária da época.

Essa atuação, ousada e profundamente humana, foi mal interpretada e deliberadamente combatida. Em um contexto de exploração intensa da mão de obra, quando não existiam carteira de trabalho nem leis que assegurassem direitos básicos aos trabalhadores, o Padre Donizetti se destacava também por sua formação em Direito, colocando seu conhecimento a serviço da defesa dos mais frágeis. Sua postura confrontava interesses consolidados e expunha injustiças até então naturalizadas.

Por isso, passou a ser rotulado injustamente como “comunista”, numa tentativa de desqualificar sua missão pastoral e social. O rótulo, comum em épocas de medo e intolerância, serviu como instrumento político para enfraquecer sua influência e justificar seu afastamento. No entanto, o que ele praticava não era ideologia, mas o Evangelho vivido em sua forma mais autêntica, baseado na caridade, na justiça social e na dignidade humana.

O tempo, como sempre, encarregou-se de revelar a verdade. A revalorização de sua história em Vargem Grande do Sul, hoje reconhecida pela Igreja e por milhares de devotos, devolve ao Beato Donizetti o lugar que sempre lhe pertenceu: o de pastor comprometido com o povo e com os valores mais profundos da fé cristã.

Reconhecer que houve injustiça não diminui a cidade; ao contrário, engrandece-a. Representa maturidade histórica e respeito à memória de um homem que escolheu estar ao lado dos excluídos, mesmo pagando um alto preço por isso. Ao resgatar essa verdade, Vargem Grande do Sul reafirma seu compromisso com a justiça, com a memória e com a construção de uma sociedade mais solidária.

Que a trajetória do Padre Donizetti, agora sendo reabilitada, sirva de reflexão para o presente e de inspiração para o futuro, lembrando que toda comunidade é julgada, em última instância, pela forma como trata os seus mais frágeis.