Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José João Goulart, aos 85 anos de idade, no dia 20 de dezembro. José residiu durante muitos anos em Vargem Grande do Sul; era viúvo de Maria Aparecida Silva Goulart, pai do médico dr. Marco Antônio Goulart. Deixou os filhos Sérgio, o médico Dr. Marco Antônio, Luciano, Maria Eliza e Maria Stella, genros, noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério em São José dos Campos.

Faleceu Mercedes dos Santos Paulino, conhecida como Irmã Mercedes, aos 88 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Residia no Jardim Dolores; deixou filhos; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonel Barbosa, aos 63 anos de idade, no dia 23 de dezembro. Residia na Vila Polar; deixa a esposa Marlene Rabelo Barbosa; os filhos Fabiano e Adenilson; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alberto Chaves Garcia, conhecido como Bertão, aos 75 anos de idade, no dia 23 de dezembro. Residia na Cohab I, deixou a esposa Jacira Maria da Silva; filhos; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Therezinha Moreira Parca, aos 88 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Residia no Jardim Bela Vista; era viúva de Augusto Luigi Parca; deixou as filhas Geni e Vera; genro; os netos Marina, Daniela, Pedro, Carolina e Cecília e os bisnetos Henrique, Gabriel, Luísa e Heitor. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Agnaldo Donizetti Batista, conhecido por Bolacha, aos 59 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Ivone Contini; os filhos Everton, Welinton, Wendel e Camila; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célia Bento, aos 91 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Residia no Centro; deixou os filhos Bernadete e Valmir; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcelo Vinícius Viestel Rodrigues, aos 27 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Residia na Cohab V; deixou os pais Vanessa de Lima Viestel e Marcelo Rodrigues; irmã; avôs e tios. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Darcy Souza Santos, aos 68 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Residia no Jardim Cristina II; deixa mãe; irmãs e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Geraldo Duque, conhecido por Toninho Duque, aos 78 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Residia no Centro; deixou a esposa Maria Aparecida Moreira e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Flávia Acássia da Silva, 28 anos, vítima de acidente na noite de sábado, dia 27, na estrada de Casa Branca/Aguaí, junto com seu namorado Caíque Teixeira Borri que também faleceu no acidente, foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama, no domingo dia 28. Flávia que era fisioterapeuta em Vargem Grande do Sul, na Clínica de fisioterapia Carlos Aliende, era filha de Sônia Daré.

Caique Teixeira Borri, de 24 anos de idade, foi a outra vítima do acidente no sábado, dia 27 de dezembro. Caique era fisiculturista, de família casa-branquense. Deixou os pais Adriana Teixeira Borri e Sérgio Elias Borri; os filhos Arthur, Antonela e Martina; avós; tios e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gilda Aparecida Saturnino da Silva, aos 64 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Residia na Vila Santana; deixou o marido Hélcio de Paula Pereira; o filho Miguel; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimento em Itobi

Faleceu Maria Aparecida Marques de Moura, aos 62 anos de idade, no dia 23 de dezembro. Deixou os pais Conceição e Sebastião; o marido José Donizeti de Moura; os filhos Daniela, Rodrigo e Larissa; o genro José Augusto; a nora Ana Paula e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.