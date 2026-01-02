Painel: Pagou

Vetado

As emendas não impositivas que o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) fez no Orçamento do ano que vem, no valor total de R$ 2,1 milhões foram vetadas pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). O veto foi levado à votação na sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, 30, e por maioria, os vereadores foram favoráveis ao veto do Executivo.

Vida que segue

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, depois de permanecer por quase um ano como diretor de Planejamento junto à equipe do prefeito Celso Ribeiro, deixou a prefeitura e vai ser diretor de Gestão e Planejamento Urbano junto à prefeitura de São João da Boa Vista, a convite do prefeito Vanderlei.

No referido departamento, Amarildo será responsável por coordenar a legislação urbanística, elaborar estudos que subsidiam o desenvolvimento da cidade vizinha, além de fiscalizar obras públicas e analisar todos os projetos de uso e ocupação do solo.

Pagou

Segundo divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal, foram realizados neste mês de dezembro o pagamento de diversos precatórios no total de R$ 1.612.312,29. Precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para que a prefeitura, a União ou Estados realizem um pagamento específico após tramitado um processo judicial definitivamente, não cabendo mais recursos.

Estas ações podem ser de cunho indenizatório, desapropriações, trabalhistas, contratos entre outros que vinham tramitando há anos na justiça. Estas ações entraram no mapa orçamentário do ano anterior (planejamento), para pagamento neste ano de 2025.

Ponto Facultativo

Foi decretado ponto facultativo na prefeitura municipal na quarta-feira, dia 31, incluindo o período da manhã. Os serviços essenciais funcionarão normalmente, segundo o comunicado emitido. Outra boa notícia dada aos servidores municipais, foi referente à folha de pagamento de dezembro, que foi creditada aos funcionários no dia 30 de dezembro.