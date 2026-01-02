Pais de pe. Donizetti terão memorial ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, por ele construída

A exumação dos restos mortais de Francisca Cândida Tavares de Lima e Tristão Tavares de Lima, pais do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima, representa um dos acontecimentos religiosos e históricos mais significativos recentes de Vargem Grande do Sul. O ato, realizado pela Diocese de São João da Boa Vista, ocorreu 104 anos após o falecimento do casal, que morreu em 1921 e estava sepultado no Cemitério da Saudade.

A iniciativa foi marcada por profundo respeito, espiritualidade e valor simbólico, reforçando a ligação da família do Beato com o município. O objetivo principal é a transladação dos restos mortais para um memorial a ser construído junto à Igreja Nossa Senhora Aparecida, local de grande importância histórica e religiosa, por ter sido a única igreja construída pelo próprio Padre Donizetti, dedicada à Virgem Maria.

A condução do processo ficou sob a responsabilidade do bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins, com apoio da Prefeitura Municipal, que deu sequência aos trâmites legais, além da autorização formal de familiares ainda vivos, mais próximos do sacerdote. O trabalho contou também com a participação direta do pároco Padre Paulo Sérgio de Souza, do vigário Padre Agnaldo José dos Santos e do devoto José Luis Morandin, um dos articuladores da iniciativa junto à Diocese.

A matéria publicada nas redes sociais do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) destaca que, ainda durante a vida sacerdotal do Beato, seus pais passaram a residir em Vargem Grande do Sul, permanecendo sob seus cuidados até o falecimento. Ambos foram sepultados no Cemitério da Saudade, que seguirá como um marco histórico e local de visitação, preservando a memória desse período.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande, Reportagem e Virgílio Forlin

O futuro memorial, que será construído ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, terá como finalidade acolher dignamente os restos mortais, permitindo que fiéis e devotos realizem visitas, orações e momentos de reflexão. O espaço será mais um ponto de peregrinação, contribuindo para a preservação da memória da família que deu origem a um dos maiores nomes da fé católica brasileira.

Outro ponto de grande relevância abordado na matéria é o fato de que Vargem Grande do Sul integra oficialmente o Caminho da Fé, uma das mais importantes rotas de peregrinação religiosa do país. A igreja já faz parte do trajeto e, com a implantação do memorial, o município passa a oferecer um novo local de devoção, fortalecendo o turismo religioso e ampliando a experiência espiritual dos peregrinos.

O texto ressalta ainda os 17 anos de atuação do Beato Donizetti em Vargem Grande do Sul, período marcado por intensa dedicação pastoral, caridade, acolhimento aos mais necessitados e profunda devoção mariana, especialmente a Nossa Senhora Aparecida. Seu testemunho de vida deixou marcas duradouras na comunidade local e continua a inspirar fiéis de diversas regiões do país.

A transladação dos restos mortais será celebrada com Missa Solene no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Matriz Nossa Senhora Aparecida, em um momento simbólico que une fé, família, missão e história. A comunidade diocesana e os devotos são convidados a participar, vivenciando o evento como expressão de gratidão e reconhecimento pela santidade que floresceu na simplicidade familiar.

A matéria conclui destacando que o gesto, realizado mais de um século após a morte dos pais do Beato, reforça a importância histórica, espiritual e afetiva da Igreja Nossa Senhora Aparecida para Vargem Grande do Sul, consolidando o município como referência de fé, memória e devoção no cenário religioso nacional.