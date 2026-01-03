Adolescentes continuam desaparecidas em Vargem

Família nega informações divulgadas nas redes sociais e pede apoio da comunidade

Duas adolescentes seguem desaparecidas em Vargem Grande do Sul, mobilizando familiares, autoridades e a comunidade local. Em contato com a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, Angélica Damásio, mãe de uma das jovens, afirmou que não procede a informação de que as meninas teriam sido localizadas, como vem sendo divulgado em algumas postagens nas redes sociais.

De acordo com Angélica, dois boletins de ocorrência já foram registrados, porém até o momento não houve retorno concreto sobre o paradeiro das adolescentes. Diante da falta de respostas, a família decidiu ampliar o pedido de ajuda por meio da imprensa e da televisão.

Quem são as jovens

Uma das desaparecidas é Amanda, de 13 anos, que reside com a avó, Cleide Costa Silvério, na Cohab 6, na Rua Francisco Florence, nº 201. A outra adolescente é Elaine da Silva Pereira, de 15 anos, filha do marido da avó. Muito próximas, as duas mantêm convivência diária e costumam estar sempre juntas, inclusive nas redes sociais.

Segundo familiares, as adolescentes saíram juntas no último domingo à noite e não retornaram para casa, o que causou grande desespero entre parentes e amigos.

Preocupação aumenta

A mãe de Amanda relata que mensagens continuam sendo enviadas do celular da adolescente, porém sem qualquer informação sobre o local onde ela estaria. A família suspeita que alguém possa estar utilizando o aparelho da menina, aumentando ainda mais a aflição.

O pai Luiz Gustavo e a avó Cleide Costa Silvério, reforçam o apelo e pedem que a população colabore com qualquer informação que possa ajudar nas buscas.

Como ajudar

Quem tiver qualquer dado que possa contribuir para a localização das adolescentes deve procurar as autoridades:

190 – Polícia Militar

3641-5877– Guarda Civil Municipal

19 – 98982-8939 – (mãe)

A família pede ainda responsabilidade ao compartilhar informações, evitando a divulgação de boatos que possam prejudicar o trabalho de investigação e as buscas.