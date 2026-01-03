Adolescentes são localizadas em São João da Boa Vista

Jovens de 13 e 15 anos estariam na casa de uma prima; caso segue sob acompanhamento da família e autoridades

As duas adolescentes de 13 e 15 anos que estavam desaparecidas em Vargem Grande do Sul desde o último domingo (28), foram encontradas em São João da Boa Vista. A informação foi confirmada pela mãe, Angélica, que relatou que as meninas estavam na casa de uma prima da família.

Segundo Angélica, as adolescentes demonstraram medo de retornar e uma delas não quer permanecer sob os cuidados da avó. A mãe afirmou ainda que a Polícia de São João da Boa Vista já foi comunicada sobre a localização das menores.

Angélica informou que pretende buscar apoio jurídico para definir a guarda da filha e esclarecer os motivos que levaram à fuga. O caso segue sendo acompanhado, e a família aguarda orientações das autoridades para os próximos encaminhamentos.