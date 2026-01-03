Homem é encontrado sem vida na Sta. Terezinha

Um forte odor levantou a suspeita dos vizinhos moradores da Rua São José na Vila Santa Terezinha, na manhã deste sábado, dia 3, que acionaram a polícia e encontraram o homem já sem vida, provavelmente há uns três dias.

A Polícia Militar isolou o local, uma casa nos fundos, o SAMU foi acionado e a morte constatada. A Guarda Municipal esteve no local e a Polícia Ambiental. Havia um cão que precisou ser contido e aves silvestres em gaiolas, que foram recolhidas.

A Polícia Civil entrou no caso e a Polícia Científica fez o seu trabalho, sendo que após, o corpo da pessoa, cuja família segundo os vizinhos provavelmente era da cidade de Leme e que estava morando no local, foi retirado e levado ao IML da cidade vizinha.

Homem encontrado morto será sepultado neste domingo

Ailton Loureiro Rodrigues, conhecido por Galego, 48 anos de idade, que foi encontrado morto neste sábado, dia 3, na Vila Santa Terezinha em Vargem Grande do Sul, onde morava, será sepultado neste domingo, dia 4, em horário a ser definido no Cemitério Parque das Acácias.

Ailton deixa os pais Irene Serafim Loureiro Rodrigues e José Rodrigues, a esposa Erli da Silva Porto, além de irmãos, sobrinhos e demais familiares.