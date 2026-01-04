Mulher morre após ser esfaqueada pelo companheiro em São João da Boa Vista

Uma mulher de 34 anos morreu após ser vítima de um ataque a facadas na madrugada deste sábado, 4 de janeiro, em um apartamento localizado no Edifício Eldorado, na Rua Henrique Martarelo, em São João da Boa Vista (SP).

De acordo com informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, o autor do crime é o companheiro da vítima, Jean Carlos Fermino, de 31 anos, morador de Espírito Santo do Pinhal, que foi preso pela Polícia Militar.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sendo agredido por populares. Ele foi retirado imediatamente do local pela equipe policial para evitar novos confrontos e garantir sua integridade física.

Dentro do apartamento, os agentes localizaram a vítima, Jéssica Flora, caída no chão, com intensa perda de sangue e em estado gravíssimo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou à Santa Casa Dona Carolina Malheiros.

Apesar de ter dado entrada com vida na unidade hospitalar, Jéssica não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações da Polícia Militar, ela sofreu seis golpes de faca, sendo um no pescoço e cinco nas costas.

A faca utilizada no crime foi apreendida para preservação da prova material. A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos de praxe.

Jéssica deixa um filho pequeno. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

