Com tiro no tórax, jovem permanece internado sob escolta policial

Após perseguição, jovem teria sacado uma arma – que apurou ser de brinquedo e ameaçado policiais que revidaram e o atingiram na altura do peito

Tudo indica que o jovem de 21 anos baleado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), em Vargem, teria sacado uma arma de brinquedo (simulacro de airsoft) na abordagem após uma longa perseguição, o que motivou a reação dos policiais. Segundo apurado pela Gazeta de Vargem Grande, o disparo atingiu o tórax do suspeito. Ele permanece internado, em estado de saúde estável, sem risco de morte, porém segue fazendo uso de dreno no peito, sem previsão de alta e sob escolta policial.

A ocorrência foi registrada por volta das 1h45, quando policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região central de Vargem Grande do Sul. Durante a ação, a equipe avistou uma motocicleta preta com placa artesanal transitando pela rua Coronel Lúcio. Ao ser dada ordem de parada, o condutor ignorou a determinação e passou a fugir em alta velocidade.

O acompanhamento policial se estendeu por várias ruas do Centro, com o motociclista conduzindo o veículo de maneira arriscada, inclusive seguindo pela contramão em alguns trechos. A fuga terminou na rua Padre José Valeriano, após o jovem perder o controle da direção e colidir contra o muro de um imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, logo após a queda, o suspeito teria apontado um objeto semelhante a uma arma em direção aos policiais, o que resultou na reação da equipe com disparos. Mesmo após ser atingido, ele ainda tentou fugir a pé em direção à Rua Quinzinho Otávio, mantendo a simulação de estar armado, sendo novamente alvejado até ser contido.

Após a contenção, foi verificado que o jovem havia sido baleado no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando-o para atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, uma moradora relatou ter encontrado um simulacro de pistola, do tipo airsoft, em seu quintal, próximo ao local onde o suspeito foi abordado. A motocicleta utilizada na fuga apresentava irregularidades, com numeração de chassi e motor suprimidas, sendo apreendida.

A perícia foi realizada pela Polícia Técnico-Científica e a ocorrência encaminhada ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. O delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal decorrente de intervenção policial e adulteração de sinal identificador de veículo.

Foto: Gui Burger – De Olho São José do Rio Pardo