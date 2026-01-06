Aporé Corretora de Seguros: 25 anos de confiança, inovação e compromisso com seus clientes

Há cerca de 25 anos, a Aporé Corretora de Seguros faz parte da história de Vargem Grande do Sul, acompanhando o crescimento da cidade e oferecendo muito mais do que proteção: entrega tranquilidade, segurança e relacionamento de confiança com seus clientes. Ao longo desse quarto de século, a Aporé consolidou-se como referência no setor, unindo experiência, visão empreendedora e constante atualização.

Toda essa estrutura foi montada ao longo dos anos pelo corretor de seguros Roberto Arbex Júnior, que juntamente com uma equipe capacitada e motivada, construiu ao longo das últimas duas décadas, uma empresa marcada pela integridade, espírito empreendedor e também com o desenvolvimento da cidade que escolheu para viver. Natural de São Paulo, o empresário chegou a Vargem Grande do Sul em 1997, ao lado da Sueli, sua esposa, cuja família também era de Vargem. Desde então, transformou a cidade em sua base familiar, profissional e afetiva.



Embora tenha iniciado suas atividades com forte atuação no seguro de automóveis, a Aporé soube enxergar as mudanças do mercado e as novas necessidades dos clientes. Hoje, trabalha com um amplo portfólio de seguros, atendendo pessoas físicas e jurídicas, com soluções completas e personalizadas. Um dos grandes destaques é a fiança locatícia, área na qual a corretora se tornou referência, atuando com diversas seguradoras e, especialmente, com a Porto Seguro, uma das maiores e mais respeitadas do país.

Sempre olhando para o futuro, a Aporé investe em inovação e tecnologia. Prova disso é o desenvolvimento de uma plataforma própria, que está sendo criada para oferecer ainda mais agilidade, eficiência e praticidade, visando oferecer soluções completas em seguros, consórcios e proteção patrimonial, com foco no atendimento humano, processos descomplicados e orientação clara em cada etapa.



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Roberto Arbex Júnior é um entusiasta com visão de futuro, investindo no aperfeiçoamento constante de seus colaboradores, promovendo também o crescimento financeiro e profissional de sua equipe. Seu objetivo é que a mesma evolua junto com a empresa, em um ambiente pautado pela ética, respeito e valorização das pessoas.

Com foco em soluções como seguro de automóveis, seguro fiança locatícia, a Aporé consolidou-se por sua excelência técnica e pela proximidade com clientes e parceiros. Para tanto, trabalha com as seguradoras mais confiáveis do país e um portfólio pensado para diferentes perfis, sempre buscando entregar tranquilidade, resultado e relacionamento de longo prazo.

Outro diferencial importante da Aporé está nas parcerias estratégicas que fortalecem sua atuação. A corretora integra a Lojacorr Seguros, uma das maiores redes de corretores de seguros do Brasil, o que garante acesso a produtos competitivos, capacitação constante e as melhores condições do mercado para seus clientes.

O atendimento também é um dos pilares da empresa. A Aporé oferece atendimento 24 horas, com uma equipe sempre de prontidão, preparada para auxiliar os segurados nos momentos em que eles mais precisam, reforçando o compromisso com o cuidado e a responsabilidade.

Há 25 anos atuando em Vargem Grande do Sul, cidade onde o diretor da Aporé constituiu sua família e criou raízes, a prioridade sempre foi clara: valorizar as pessoas, fortalecer a comunidade local e oferecer um atendimento ético, humano e de excelência. Essa relação de proximidade e confiança é o que faz da Aporé uma corretora que atravessa gerações, mantendo-se atual, sólida e preparada para os desafios do futuro.