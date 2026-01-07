Itaú anuncia fechamento de agência em Vargem Grande do Sul

Unidade do Centro encerra atividades em janeiro de 2026; digitalização do sistema bancário acelera mudanças no atendimento presencial

O Itaú Unibanco confirmou o fechamento da agência 0005 de Vargem Grande do Sul, localizada na esquina da Praça Capitão João Pinto Fontão, 81, no Centro da cidade. Conforme apuração da Gazeta de Vargem Grande, com base em informações de uma funcionária da unidade e comunicado oficial fixado na porta da agência, o atendimento será encerrado a partir de 22 de janeiro de 2026, com fechamento definitivo no dia 26 de janeiro de 2026.

O comunicado indica que os clientes deverão procurar a agência de São João da Boa Vista após o fechamento do banco local. Também avisa que caso o cliente receba o benefício do INSS, a Previdência Social deverá informar em breve por meio dos Correios o novo local de recebimento.

A agência local foi uma das primeiras a ser inaugurada na região, isso provavelmente na década de 40 e o banco foi importante para o desenvolvimento econômico da cidade, alavancando os empreendedores locais nestes mais de 80 anos em atividade no município, gerando riqueza econômica e empregos na cidade.

O encerramento da agência do Itaú em Vargem Grande do Sul integra um movimento nacional de reestruturação do banco, impulsionado pela aceleração da transformação digital. Com a maior parte das operações migrando para o aplicativo e o internet banking, o fluxo de clientes nas agências físicas caiu de forma significativa, reduzindo a necessidade de estruturas presenciais voltadas a serviços rotineiros.

Segundo o Itaú, mais de 90% dos clientes utilizam atualmente os canais digitais para resolver demandas bancárias do dia a dia. A estratégia da instituição é manter o atendimento presencial em um formato mais consultivo, direcionado a situações específicas e de maior complexidade, ao mesmo tempo em que busca reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da rede.

Com o fechamento da unidade, clientes que necessitarem de atendimento presencial deverão se deslocar para outra agência. O banco informa que os canais digitais, como o aplicativo Itaú, internet banking, caixas eletrônicos de autoatendimento e central telefônica, serão as principais alternativas durante o período de transição, com oferta de orientação especialmente voltada a clientes com menor familiaridade com tecnologia.

A decisão, no entanto, é alvo de críticas de sindicatos e representantes dos trabalhadores do setor bancário, que alertam para possíveis impactos sociais, como a exclusão digital de idosos e pessoas sem acesso à internet, além do risco de demissões e sobrecarga de funcionários nas agências remanescentes.

Fotos: Reportagem

O fechamento do Itaú ocorre em um contexto de retração do atendimento bancário privado na cidade. Em abril de 2025, o Santander encerrou o atendimento presencial em Vargem Grande do Sul. Atualmente, dentre os bancos privados, apenas o Bradesco mantém agência física no município, embora existam rumores de que a unidade também poderia encerrar suas atividades na cidade, acompanhando a tendência dos grandes bancos privados do país. Recentemente, notícias publicadas em dezembro de 2025, falam no fechamento de 342 agências do Bradesco em várias localidades.

Em contrapartida, instituições públicas como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil seguem atuando de forma ativa no município, com destaque para o fomento ao agronegócio, à indústria e ao comércio local. As cooperativas de crédito também avançam na cidade, com atuação da Sicoob Crediçúcar, da Credisan e do Sicredi Dexis, que vêm ampliando sua presença e fortalecendo o relacionamento com associados.

O Sicredi Dexis, inclusive, deve inaugurar em breve sua nova agência no Centro, na rua em um prédio sustentável, com sistemas de energia fotovoltaica, captação de água da chuva e um auditório com capacidade para cerca de 90 pessoas, reforçando a importância do espaço físico como ponto de relacionamento e apoio à comunidade.

Outro serviço financeiro que permanece ativo é o Banco do Povo, voltado ao atendimento de microempreendedores, oferecendo linhas de crédito com juros reduzidos para investimento e crescimento de pequenos negócios. O Banco do Povo funciona junto ao prédio do Poupatempo.

O cenário evidencia uma profunda transformação no setor bancário, marcada pela digitalização e pela redução da presença física dos grandes bancos privados, ao mesmo tempo em que cooperativas e instituições públicas seguem apostando no atendimento local como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.