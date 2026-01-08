Avião agrícola monomotor cai em Tambaú

Um avião de pulverização agrícola caiu na manhã desta quinta-feira, dia 8, em uma área rural de Tambaú, onde há plantação de cana de açúcar. A aeronave pertence a uma empresa sediada em Casa Branca e realizava um voo de trabalho no momento do acidente.

De acordo com informações preliminares, o avião apresentou uma pane durante o voo. Após a queda, a aeronave pegou fogo e foi totalmente destruída. O piloto conseguiu sair do avião e recebeu atendimento da Defesa Civil no local, sendo encaminhado ao hospital para avaliação médica. Ele não sofreu ferimentos graves e passa bem.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre o local exato da queda nem sobre possíveis impactos ambientais ou danos a propriedades rurais próximas. O acidente ocorreu em zona rural e não houve registro de outras vítimas.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas. A empresa responsável pela aeronave ainda não se manifestou oficialmente.

O caso repercutiu entre produtores rurais e moradores de cidades da região, onde o uso de aeronaves agrícolas é comum. Novas informações devem ser divulgadas com o avanço das investigações.

Foto: Defesa Civil de Tambaú