Lucas Buzato assume a diretoria de Cultura e Turismo

Historiador destaca continuidade do legado de Márcia Iared, descentralização cultural e reforça apoio do prefeito Celso Luís Ribeiro

Há três dias à frente da diretoria de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul, o historiador Lucas Buzato, de 38 anos, falou à Gazeta de Vargem Grande sobre os desafios e prioridades do novo cargo. Ex-assessor do departamento por nove anos, ele afirma que sua gestão será pautada pela continuidade do trabalho desenvolvido pela ex-diretora de Cultura, Márcia Iared, pelo diálogo com o prefeito Celso Luís Ribeiro e pelo fortalecimento das políticas culturais no município.

Lucas atua na área da cultura desde 2017 e construiu toda sua trajetória profissional dentro do Departamento de Cultura. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o novo diretor afirmou que jamais teve a pretensão de ocupar o cargo e que o convite partiu diretamente do prefeito Celso Luís Ribeiro.

“Eu nunca esperei um convite desses. Sempre me dediquei ao meu trabalho como assessor e nunca tive como objetivo ser diretor. Para mim, a diretora sempre foi e sempre será a Márcia Iared”, destacou Lucas.

Formado em História, o diretor reforçou que sua principal missão é dar continuidade ao legado deixado por Márcia Iared, ex-diretora de Cultura e figura central na construção das políticas culturais do município nas últimas décadas. “A minha pretensão é continuar o legado da Dona Márcia. Existem projetos que ela já tinha no papel e que nós combinamos de dar continuidade. Isso é algo muito importante para mim”, afirmou à reportagem.

Segundo Lucas, qualquer avanço ou mudança será feito com diálogo e responsabilidade, sempre alinhado com o prefeito Celso. “Tudo o que a gente pretende fazer passa pelo diálogo com o Celso. Ele tem demonstrado muito carinho pela cultura e a gente sabe que esse apoio vai continuar”, disse.

Entre as prioridades imediatas da gestão estão a realização da Festa do Milho, evento já consolidado no calendário oficial, e a organização das comemorações dos 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, que, segundo o diretor, receberá atenção especial. “O prefeito Celso tem um carinho muito grande por essa celebração, e nós vamos cuidar de tudo com muito zelo para que seja uma festa bonita para a população”, afirmou.

O diretor também destacou que a descentralização da cultura será uma das marcas de sua gestão. “A recomendação da Secretaria de Cultura e uma orientação do prefeito é levar a cultura para os bairros, para além do Centro da cidade”, explicou.

Outro foco será o fortalecimento dos espaços culturais sob responsabilidade do departamento, como a Casa da Cultura, a Escola de Música com o Projeto Guri, o espaço Mais Cultura e a Biblioteca Municipal. Sobre a biblioteca, Lucas reconheceu os desafios impostos pela tecnologia, mas reforçou a importância do espaço. “A biblioteca não pode ser esquecida. A gente precisa criar ações, trazer as escolas, trabalhar com as crianças e os jovens para resgatar o hábito da leitura”, afirmou.

O novo diretor também destacou a importância do Conselho Municipal de Cultura e da finalização do Plano Municipal de Cultura, etapas fundamentais para garantir novos convênios e recursos, como os editais da Lei Aldir Blanc. “Cultura não se faz sozinho. É um trabalho coletivo, com artistas, produtores culturais, conselhos e a população”, disse.

Ao encerrar a entrevista, Lucas fez questão de agradecer publicamente ao prefeito Celso Luís Ribeiro, ao vice-prefeito Guilherme Nicolau, à equipe do Departamento de Turismo e Cultura e à ex-diretora Márcia Iared. “Eu sou cria da Dona Márcia. Continuarei buscando suas orientações. Quero caminhar lado a lado com o prefeito Celso, com a equipe e com a população para fortalecer cada vez mais a cultura de Vargem Grande”, concluiu.