Inscrições para o 14º Festival de Música Sertaneja começam nesta quinta-feira

Evento integra a programação da tradicional Festa do Milho em Vargem Grande do Sul

Teve início nesta quinta-feira, 15 de janeiro, as inscrições para o 14º Festival de Música Sertaneja, que acontece em paralelo à 18ª Festa do Milho, em Vargem Grande do Sul que acontecerá nos dias 7 e 8 de fevereiro. Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro, ou enquanto houver vagas disponíveis.

Para participar, é necessário ler o regulamento, preencher a ficha de inscrição e enviá-la conforme as orientações disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3643-2755.

A Festa do Milho e o Festival de Música Sertaneja serão realizados no sábado e domingo nos dias 7 e 8 de fevereiro, na Praça da Matriz. Durante o evento, moradores e visitantes poderão prestigiar apresentações musicais e saborear pratos típicos à base de milho verde, preparados pelas entidades assistenciais do município.

A expectativa da organização é manter a tradição e promover momentos de cultura, lazer e valorização dos artistas locais.

Regulamento:

https://www.vgsul.sp.gov.br/…/Regulamento%20Festival…

Ficha de inscrição:

https://www.vgsul.sp.gov.br/…/Ficha%20de%20inscri%C3%A7…