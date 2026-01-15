Painel: Só 7 vereadores compareceram em Sessão Extraordinária

Só 7 vereadores compareceram em Sessão Extraordinária

Dos treze vereadores municipais, apenas sete vereadores participaram da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada nesta sexta-feira, 9, para aprovação do projeto de lei do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, para prestação de serviços de urgência e emergência complementar do SUS.

Vereadores questionaram falta dos colegas

A questão da falta dos nobres edis foi abordada pelos vereadores presentes que teceram comentários falando da dificuldade em se abrir a sessão por não estar presente o número necessário para realizar a sessão, que teve de esperar um pouco até que reunisse os sete vereadores para o quórum necessário. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pelos presentes.

Comentado

A matéria falando da indicação do historiador Lucas Buzato para ocupar o cargo de diretor de Cultura e Turismo da prefeitura municipal, que o jornal Gazeta de Vargem Grande colocou nas suas redes sociais, teve grande repercussão, com a maioria parabenizando o novo diretor e lhe desejando sucesso. Foram 423 curtidas, 154 comentários e 29 compartilhamentos no Facebook, até a tarde de sexta-feira.

Visita

Uma das primeiras ações de Lucas, foi visitar a ex-diretora Márcia Iared, a quem o novo diretor externou gratidão, dizendo que tudo que sabe com relação a cargo, aprendeu com ela. “Eu tinha que pedir sua benção, minha gratidão dona Márcia”, expressou Lucas nas suas redes sociais.

Agora, também São João da Boa Vista

A tradicional saudação que o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes faz aos seus seguidores no Facebook, “Bom dia Vargem Grande do Sul”, ganhou na segunda-feira, dia 5, também a expressão “Bom dia São João da Boa Vista”, cidade onde ele passou a exercer o cargo de diretor de Gestão e Planejamento Urbano. Com mais de 100 mil seguidores na rede social, neste dia sua postagem foi vista por mais de 5 mil pessoas, havendo 97 comentários e mais de 200 curtidas. Com tantos seguidores, dá para afirmar que o ex-prefeito de Vargem é pra lá de “pop”.