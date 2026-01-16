Fechamento da agência do Itaú gera críticas e filas

Clientes em sua maioria idosos, reclamam da falta de comunicação prévia e de dificuldades no atendimento nos últimos dias de funcionamento

A poucos dias do encerramento das atividades, cujo último dia de atendimento aos clientes está previsto para a quinta-feira, dia 22 de janeiro e encerramento definitivo para o dia 26, os clientes da agência local do Itaú têm manifestado insatisfação com a forma como o fechamento foi comunicado e como estão sendo tratados.

Segundo relatos colhidos pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande, não houve aviso prévio direto aos correntistas, como ligações telefônicas, mensagens ou correspondências, apenas um comunicado na porta do banco tratando do assunto.

Muitos afirmam que só tomaram conhecimento da decisão ao comparecerem à agência no início do mês, especialmente durante o período de pagamento de aposentadorias e pensões e também após a divulgação pelo jornal na semana passada que a agência local seria fechada.

Na manhã desta sexta-feira, 16 de janeiro, a Gazeta de Vargem Grande recebeu a ligação de uma cliente relatando que aguardava atendimento havia mais de uma hora e que, por volta das 10h20, a agência ainda não havia aberto ao público. Diante da informação, a reportagem foi até o local para verificar a situação. Ao chegar, clientes informaram que a agência começou a atender, porém com apenas um caixa em funcionamento. Também relataram a ausência de atendimento prioritário para idosos e a superlotação do espaço interno, o que obrigava parte dos correntistas a permanecer do lado de fora.

A reportagem tentou falar com a gerência da unidade para esclarecer quais medidas poderiam ser adotadas para melhorar o atendimento nos últimos dias de funcionamento. No entanto, segundo informou o segurança da agência, não seria possível atender a equipe sem que as repórteres entrassem na fila de atendimento.

Fotos: Reportagem

Do lado de fora, a reportagem conversou com a aposentada Benedita Aparecida Marini, de 67 anos. “Só soube que fecharia porque uma moça me falou na fila quando vim receber. Ninguém me avisou nada sobre isso”, afirmou. Ana Paula Dias, de 35 anos, que acompanhava a sogra, também criticou a falta de comunicação. “Se eu não tivesse lido a reportagem da Gazeta, minha sogra não saberia do fechamento”, disse.

Outro caso que chamou a atenção foi o da pensionista Elenir dos Santos, de 67 anos, paciente oncológica. Ela relatou dificuldades para conseguir atendimento desde que soube do encerramento da agência. “Faço tratamento oncológico e toda vez que chego, a fila já está passando da farmácia. Não posso ficar no sol e não consigo ficar de pé por muito tempo. Espero que hoje saia daqui com tudo resolvido”, relatou.

O Itaú Unibanco confirmou o fechamento da agência 0005 de Vargem Grande do Sul, localizada na esquina da Praça Capitão João Pinto Fontão, nº 81, no Centro da cidade. Conforme apuração da Gazeta de Vargem Grande, com base em informações de uma funcionária da unidade e em comunicado oficial afixado na porta da agência, o atendimento ao público será encerrado a partir do dia 22 de janeiro de 2026, com fechamento definitivo previsto para o dia 26 de janeiro de 2026.

Com o fechamento da única agência do Itaú no município, clientes já começam a migrar para outras instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal e o Bradesco, em busca de atendimento presencial. Enquanto isso, correntistas pedem mais organização e atenção por parte do banco neste período de transição, especialmente considerando o grande número de idosos que dependem do atendimento presencial para resolver questões bancárias básicas, principalmente referentes ao pagamento de suas aposentadorias.