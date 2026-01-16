PM realiza grande apreensão de drogas em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou uma grande apreensão de drogas na manhã desta sexta-feira, dia 16, no Jardim Ferri. Na ação, um adolescente foi apreendido e duas mulheres foram presas.

De acordo com o relatado pela PM, era pouco antes das 10h quando a equipe realizava patrulhamento pelo bairro. Certo momento, os policiais avistaram dois indivíduos saindo de um imóvel na Rua Carino José Bernardes. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos envolvidos tentou esconder um objeto na cintura, enquanto ambos tentaram escapar saindo em direções opostas. Os policiais conseguiram abordar apenas um dos suspeitos, um adolescente, e com ele foi localizada uma pochete com cerca de R$ 10 mil, além de 12 porções de cocaína e um aparelho celular.

O adolescente, ao ser indagado pela equipe, assumiu a propriedade da droga, alegando que seria destinada à venda e que o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes. Ele também acabou confessando que havia mais drogas no imóvel. Assim, os policiais realizaram diligência no endereço, com autorização da responsável, que também acompanhou a ação policial. Na residência, estavam uma segunda mulher maior de idade e outra adolescente.

Dentro de um armário na cozinha, os policiais encontraram 98 porções de cocaína, uma porção a granel de cocaína, seis porções de maconha, duas tesouras, um rolo de fita crepe, 1 rolo de fita transparente, uma balança de precisão, três pacotes de embalagens plásticas e dois celulares. Já em um guarda-roupas, a equipe encontrou uma pochete com 1 porção de maconha, R$ 2.930,00 em cédulas diversas.

Os policiais seguiram a busca pela casa e em um cômodo embaixo da escada, foi localizada uma sacola preta, a plena vista, com três tijolos de maconha, um tijolo de crack e dois pacotes grandes com skunk.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente e voz de prisão às duas mulheres envolvidas. O adolescente e as duas mulheres detidas foram encaminhados ao pronto atendimento para exames médicos e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul. O delegado ratificou a voz de prisão e a apreensão, permanecendo os envolvidos à disposição da Justiça.