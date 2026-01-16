14ª Taça São Paulo Sub-20 segue com jogos neste sábado

A 14ª edição da Taça São Paulo de Futebol Sub-20 está sendo disputada, pela primeira vez, em Vargem Grande do Sul. A competição, realizada pela Federação Alternativa de Desporto (FAD), filiada à Confederação das Associações Independentes de Futebol (Conifa, na sigla em inglês), uma federação de futebol que representa as associações fora da Fifa, reúne 15 equipes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e representa um marco importante para o calendário esportivo da cidade, conforme destacou o diretor municipal de Esportes e Lazer, André Leone.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele falou sobre a relevância do torneio tanto no aspecto esportivo quanto social. Segundo André, além de projetar o nome do município, a Taça cria oportunidades para jovens atletas locais e visitantes, especialmente em um período de férias, quando muitas atividades esportivas costumam ficar paradas. “A Taça São Paulo entra no calendário esportivo da cidade e coloca Vargem Grande do Sul no centro do esporte. É uma novidade importante, que chama a atenção e gera oportunidade para os nossos jovens”, afirmou Leone.

Para receber os jogos, o Departamento de Esportes mobilizou sua estrutura habitual. O ginásio do Centro Educacional Esportivo José Cortez e dos centros esportivos Ricardo do Patrocínio Rodrigues (o poli da Santa Terezinha) e Nicola Ranzani, no Jardim Santa Marta, além de escolas municipais, estão sendo utilizados para alojamento das delegações. Já as partidas acontecem nos campos do CEE José Cortez, na Vila Santana, e no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, no Centro.

“O esporte não para. Nossa estrutura já estava pronta, com vestiários e campos em condições. Foi um trabalho integrado com outros departamentos, como Saúde, Educação, Segurança e Guarda Civil Municipal”, explicou o diretor.

A divulgação dos jogos tem sido feita principalmente pelas redes sociais, grupos de WhatsApp ligados ao futebol local e vídeos institucionais, com apoio do Departamento de Esportes e da Prefeitura. A expectativa é de boa presença do público ao longo da competição. Além do impacto esportivo, André Leone acredita que o evento também gera reflexos positivos na economia local, especialmente nos setores de alimentação e comércio, além de incentivar crianças e jovens a se aproximarem ainda mais do futebol.

Representando Vargem

O time de Vargem Grande do Sul, a Vargeana, também está na disputa. Mesmo montada em curto prazo, a equipe conta com atletas experientes e, segundo o diretor, tem condições de fazer uma boa campanha. “No futebol tudo é possível. Os meninos são bons jogadores, mesmo sem muito tempo de preparação. Dá, sim, para sonhar”, disse.

Por fim, Leone ressaltou o apoio da prefeitura de Vargem, em especial do prefeito Celso Ribeiro, que tem histórico de incentivo ao esporte. “A Prefeitura está empenhada para que tudo dê certo. É um momento histórico para a cidade receber uma competição desse porte”, concluiu.

Além da Vargeana, também disputam o torneio os times Magé City (RJ), Melk (SC-MG), Monte Azul (SP), U. E. Piedade (SP), Riostrense (RJ), Pirajuí (SP), G. E. Carioca (RJ), Atlético Pirapora (MG), Rio de Janeiro FC (RJ), Coritiba (SE), Nova Serrana (MG), Jaboticabal (SP), Juventus FC (MG), Juventude (MG) e Galatas (EC-ES).

Jogos

A fase inicial do torneio segue até o dia 19 de janeiro, quando serão definidos os classificados para a sequência da competição. Após essa etapa, a Taça avança para as fases decisivas, que definirão os finalistas do campeonato.

Neste sábado, dia 17, no CEE José Cortez, às 9h30, Atlético Pirapora e Coritiba se enfrentam. Às 11h será a partida entre Rio de Janeiro e Nova Serrana. Às 14h jogam Jaboticabal e Juventude e às 16h é o jogo entre Juventus e Galatas.

A terceira rodada começa no dia 18, com jogos na Vargeana. Magé City joga contra o Piedade às 14h e às 16h é o confronto entre Melk e Monte Azul. Às 18h o Riostrense pega o Grêmio Carioca e às 20h Pirajuí joga contra a Vargeana.

A rodada termina no dia 19 de janeiro, no CEE José Cortez, onde às 9h30 jogam Atlético Pirapora e Nova Serrana e às 11h, Rio de Janeiro e Coritiba. Às 14h será o confronto entre Jaboticabal e Galatas e às 16h, Juventus e Juventude fazem a última partida do dia.

Resultados

O torneio teve início na quarta-feira, dia 14. Na primeira partida da rodada, o Melk SC venceu o Magé por 4 a 1. Mesmo placar da vitória do Riostrense sobre o Pirajuí. A Vargeana venceu o Grêmio Esportivo Carioca por 3 a 1. Já o Atletico Pirapora venceu o Rio de Janeiro por 1 a 0. O Jaboticabal também venceu o Juventus pelo placar de 1 a 0. O Nova Serrana fez 2 a 0 no Coritiba e o Gálata ganhou do Juventude por 1 a 0.