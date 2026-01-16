1º Jogo Beneficente dos Artistas arrecadou 500 kg de alimentos

Uma das finalidades do 1º Jogo de Futebol Beneficente dos Artistas realizado no último domingo, dia 11, no Estádio da Vargeana, foi praticar a solidariedade e a união, tendo como principal elo o espírito esportivo. Segundo os organizadores, os objetivos propostos foram alcançados, principalmente com a arrecadação de cerca de 500 kg de alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade e à Humanitária. Além disso, toda a renda arrecadada durante o jogo com a venda de bebidas e comidas foi integralmente destinada ao Hospital de Caridade.

Na partida de abertura, os servidores municipais contribuíram com muita vontade e determinação, num jogo que mostrou garra, entrosamento e muita dedicação, caindo na simpatia do público presente. Já no jogo principal, diversos cantores, cantoras, músicos e alguns empresários participaram do evento, levando descontração, talento e entretenimento ao gramado.

Fotos: Divulgação

Embora o público presente não tenha sido o esperado, a animação esteve presente do início ao fim dos jogos. A torcida incentivou, vibrou e participou ativamente, mostrando que o mais importante foi a causa solidária e o clima de confraternização que marcou toda a tarde.

A organização, que contou com a participação de Luís Octavio, Maicon de Alcântara, Vinicius Loiola e André Leone, agradece imensamente ao público presente, a todos os jogadores que participaram, aos apoiadores e, de forma especial, aos patrocinadores, que acreditaram na iniciativa e tornaram possível a realização dessa importante ação solidária.

Segundo os organizadores, encerrando esta primeira edição com sentimento de gratidão, a organização reforça que a intenção é tornar o próximo evento ainda melhor, ampliando sua estrutura e dobrando a quantidade arrecadada, para ajudar ainda mais pessoas e fortalecer essa corrente do bem.