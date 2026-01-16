Equipe divulga aprovados em seletiva de futsal

O time Raio Esporte Clube, de Vargem Grande do Sul, realizou no último sábado, dia 17, a segunda fase da seletiva de jogadores para compor times em várias categorias. A proposta do Raio é disputar a Liga Paulista de Futsal e também campeonatos regionais. Dezenas de jogadores foram ao Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez para a seleção e a lista dos aprovados foi divulgada nas redes sociais da agremiação nesta semana.

Na categoria Sub 11, foram aprovados Arthur Joaquim Ribeiro Serafim (goleiro), Bernardo da Cunha Gindro (ala), Bernardo Rosseto Ribeiro – (goleiro), Carlos Alberto Tonetti de Oliveira (ala), Davi Lucca Serafim Martins (ala), João Pedro Barbosa Rodrigues (ala), Lorenzo Bedin dos Santos (pivô), Luís Miguel Sateles Galharde (pivô), Micaely Oliveira Martins (fixo), Miguel Benedito do Prado (ala), Miguel de Mello Cruz Ricardino (pivô) e Victor Kauã de Barros Santos (ala/fixo).

Para o time Sub 13, os atletas relacionados foram Arthur Lopes Vogado (ala), Brayan Barbosa Rodrigues (pivô), Breno Bortoluzzi Coraça (ala), Brhaian Gabriel Mastelaro (fixo), Felipe Carvalho de Souza (ala), Gabriel Manzoni Chiamenti (goleiro), Gustavo Fernandes Ferreira (ala), Heitor Picinato Thomas (ala), Henrique Marques Marçal (ala), Italo Nagliati Pereira (pivô), Kenedy Felipe Galharde Benedito (pivô), Lourenço Satti Cossi (goleiro), Manuelly Cristina de Souza Silva (ala), Miguel Mancini Furtado (ala), Nicollas Borsatto Barbosa (goleiro), Nicollas Raphael Locatelli dos Santos Othero (fixo/ala), Otávio Melo de Castro Rodrigues (fixo), Pedro Catalano de Barros (fixo), Pietro Ramos Xavier (ala) e Rafael Marfil Ruiz (fixo).

Os selecionados na categoria Sub 15 são Alexandre Marfil Ruiz (fixo), Enzo Gabriel Fagundes (ala), Guilherme Cilirio Souza (goleiro), Guilherme da Silva Belchior (pivô), Isaac Vieira Rozin (goleiro), João Guilherme Beltrami (goleiro), João Pedro Passoni (fixo), José Henrique Soares Nunes (fixo), Leonardo Antero Schlive (ala), Leonardo Loiola (fixo), Luís Felipe Gabriel Cunha (ala), Maurício Tavares Lima Silva (ala), Otávio de Oliveira Tomásio (ala), Paulo Henrique Buscarati (goleiro), Pedro Luan Soares Torres (fixo) e Theo Henrique do Prado Moraes (ala).

A equipe Sub 17 teve os selecionados Bruno Eduardo da Silva Leopoldo (ala/fixo), Enzo Miguel Zucolau (goleiro), Fabrício de Jesus Linos (ala), Gabriel Lima Castoldi (pivô), Giovani Brandão Conti Milan Filho (pivô), João Pedro Costa Darozzi (ala), João Vítor de Araújo Prado (goleiro), Marcos Vinícius de Assis Dias (pivô), Mateus Eduardo Serafim (ala), Mateus Molina Martucci (goleiro), Miguel Canela Gomes (pivô/ala), Pedro Couto Marini Marçal (ala), Rafael Paina Betti (ala/fixo), Tiago de Almeida Leme (ala), Thiago Madruga da Conceição (ala) e Victor Hugo Lopes Chanchecow (ala).

Por fim, os jogadores Sub 20 selecionados foram Ari Victor Ribeiro da Silva (ala), Guilherme Henrique Gregório (goleiro), Guilherme Trevizan (ala), João Pedro Gonçalves de Souza (goleiro), Marcus Vinícius do Nascimento Oliveira (ala), Pedro Henrique Faconi (fixo) e Vinícius Junio Martins (ala).

Em suas redes sociais, o time agradeceu a todos que participaram e incentivaram os jovens que não foram aprovados neste momento. “Parabéns aos selecionados, entraremos em contato em breve.

Aos demais atletas, agradecemos o empenho e reforçamos: sigam firmes nos treinos, não desistam”, aconselharam.