95ª Quermesse de São Sebastião e Santa Luzia no Pedregulho

Festa tradicional acontece neste sábado e domingo, dias 17 e 18 de janeiro, com missas, música ao vivo, comidas típicas e leilão

O Bairro Pedregulho se prepara para viver mais um importante momento de fé, tradição e confraternização comunitária com a realização da 95ª Quermesse em louvor a São Sebastião e Santa Luzia, marcada para este sábado e domingo, dias 17 e 18 de janeiro. O evento é promovido pela Comunidade Senhor Bom Jesus, vinculada à Paróquia Imaculada Conceição, e integra o calendário religioso e cultural da região.

A programação tem início neste sábado, 17 de janeiro com a Santa Missa às 18 horas. Após a celebração, o público poderá participar da quermesse, que contará com música ao vivo, roleta e uma variedade de comidas típicas. A atração musical da noite será com o cantor Ronaldo Marques, prometendo animar os festejos.

Neste domingo, a programação começa às 15 horas, com Santa Missa seguida de procissão, presidida pelo pároco Padre André L. Nunes. Em seguida, acontece o leilão de gado beneficente, além da continuidade da roleta, atividades que ajudam na arrecadação de recursos para a comunidade.

A festa conta com a dedicação dos festeiros Carlos Roberto de Luca e Grazielle de Cássia Dotta de Luca; Rinaldo Casarini Ramos e Eliana Dotta Ramos; André Luis Zan e Carla Roberta Bernardes Zan; Luciano José Chiavegati e Adriana Ap. Zan Chiavegati, que colaboram para manter viva uma tradição que já atravessa gerações.

Aberta a toda a população, a quermesse é um convite à participação da comunidade, unindo devoção religiosa, solidariedade e lazer em um ambiente familiar.